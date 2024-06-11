Это 24 Каналу прокомментировал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко, отметив, что примерно полтора года назад Путин проводил совещание с военным руководством. Диктатор призвал прежде всего сохранять технику, потому что "солдат еще родят".

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Есть ли у россиян запасы техники

"У них за Уралом есть целые поля старой бронетехники после Второй мировой войны. Но из нескольких машин варварским способом можно склепать одну – восстановить", – сказал Романенко.

Если есть запчасти, то можно модернизировать и отправить на фронт. Количество современной техники у россиян не растет.

После того, как в результате атаки по аэродрому "Ахтубинск" были повреждены Су-57, российские блогеры начали говорить о том, что это якобы "не беда". Мол, на Су-57 уже не стоит тратить деньги, а надо больше выпускать Су-35.

Обратите внимание! На аэродроме "Ахтубинск" в стране-агрессоре впервые в истории поражен российский Су-57. Это самый современный истребитель России. Воздушно-космические силы врага имеют на вооружении считанные единицы таких бортов.

Это как танк "Армата" у них. "Аналогов нет в мире" – и 10 лет они его не могут завести. Су-57 – примерно такой,

– сказал генерал-лейтенант в отставке.

Россияне имеют проблемы с вооружением и техникой. Особенно, современной. Чем дальше – тем они будут углубляться, в частности, благодаря санкциям, которые необходимо усиливать. Россия их тем временем пытается обходить с помощью Китая.

В то же время Украине надо думать о том, как увеличить количество вооружения благодаря помощи союзников и украинскому ВПК. А также о том, как выполнить задачу по мобилизации.

Потери российской армии