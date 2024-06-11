Это 24 Каналу прокомментировал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко, отметив, что примерно полтора года назад Путин проводил совещание с военным руководством. Диктатор призвал прежде всего сохранять технику, потому что "солдат еще родят".
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Есть ли у россиян запасы техники
"У них за Уралом есть целые поля старой бронетехники после Второй мировой войны. Но из нескольких машин варварским способом можно склепать одну – восстановить", – сказал Романенко.
Если есть запчасти, то можно модернизировать и отправить на фронт. Количество современной техники у россиян не растет.
После того, как в результате атаки по аэродрому "Ахтубинск" были повреждены Су-57, российские блогеры начали говорить о том, что это якобы "не беда". Мол, на Су-57 уже не стоит тратить деньги, а надо больше выпускать Су-35.
Это как танк "Армата" у них. "Аналогов нет в мире" – и 10 лет они его не могут завести. Су-57 – примерно такой,
– сказал генерал-лейтенант в отставке.
Россияне имеют проблемы с вооружением и техникой. Особенно, современной. Чем дальше – тем они будут углубляться, в частности, благодаря санкциям, которые необходимо усиливать. Россия их тем временем пытается обходить с помощью Китая.
В то же время Украине надо думать о том, как увеличить количество вооружения благодаря помощи союзников и украинскому ВПК. А также о том, как выполнить задачу по мобилизации.
Потери российской армии
- Оккупанты несут колоссальные потери в живой силе и технике. В частности, неподалеку Старомайорского образовалось "кладбище" разбитой техники захватчиков. Там можно увидеть уничтоженные вражеские боевые машины пехоты и танки.
- Тем временем украинские военные сбили российский самолет Су-25. Это произошло на Покровском направлении.
- Кроме того, в течение 10 июня Силы обороны Украины ликвидировали еще 1100 захватчиков. А также – уничтожили 23 танка, 32 ББМ и 46 артсистем. Уменьшилось у россиян на 1 РСЗО, 5 средств ПВО и на 21 единицу спецтехники. Уничтожили украинские защитники и 13 БПЛА оперативно-тактического уровня, 58 единиц автомобильной техники и автоцистерн.