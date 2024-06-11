Це 24 Каналу прокоментував генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко, зауваживши, що приблизно півтора року тому Путін проводив нараду з військовим керівництвом. Диктатор закликав передусім зберігати техніку, бо "солдатів ще народять".

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Чи є у росіян запаси техніки

"У них за Уралом є цілі поля старої бронетехніки після Другої світової війни. Але з кількох машин варварським способом можна склепати одну – відновити", – сказав Романенко.

Якщо є запасні частини, то можна модернізувати та відправити на фронт. Кількість сучасної техніки у росіян не збільшується.

Після того, як унаслідок атаки по аеродрому "Ахтубінськ" було пошкоджено Су-57, російські блогери почали говорити про те, що це нібито "не біда". Мовляв, на Су-57 уже не варто витрачати гроші, а треба більше випускати Су-35.

Зверніть увагу! На аеродромі "Ахтубінськ" у країні-агресорці уперше в історії уражено російський Су-57. Це найсучасніший винищувач Росії. Повітряно-космічні сили ворога мають на озброєнні лічені одиниці таких бортів.

Це як танк "Армата" у них. "Аналогів немає у світі" – і 10 років вони його не можуть завести. Су-57 – приблизно такий,

– сказав генерал-лейтенант у відставці.

Росіяни мають проблеми з озброєнням і технікою. Особливо, сучасною. Чим далі – тим вони будуть поглиблюватися, зокрема, завдяки санкціям, які необхідно посилювати. Росія їх тим часом намагається обходити за допомогою Китаю.

Водночас Україні треба думати про те, як збільшити кількість озброєння завдяки допомозі союзників та українському ВПК. А також про те, як виконати завдання щодо мобілізації.

Втрати російської армії