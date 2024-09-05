На бумаге имеем, – Зеленский о том, есть ли у Украины оружие для удержания позиций на Курщине

Уже почти месяц продолжается Курская операция. Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть оружие "на бумаге" для того, чтобы удерживать позиции на Курщине.

Он отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от партнеров. Президент Украины объяснил, что Курская операция была необходима для создания буферной зоны и уменьшения давления на украинские приграничные области.

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Имеет ли Украина оружие, чтобы удержать территории в Курской области

На вопрос журналиста о том, есть ли у Украины достаточно сил для защиты линии фронта, Зеленский ответил, что все есть "на бумаге".

Мы на бумаге имеем это оружие. Это проголосовано Конгрессом и поддержано. Это согласовано в реальности, но в действительности этого нет в Украине,

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что дальнейшее удержание территорий в Курской области будет зависеть от того, получит ли Украина все обещанное оружие.

Заметим, что о Курской операции знал очень ограниченный круг лиц. Зеленский объяснил, что это не вопрос доверия, это было сделано, чтобы избежать утечки информации.