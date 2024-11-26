"Это уже не мясные штурмы": спикер Сил обороны Юга рассказал, есть ли угроза наступления на Запорожье

На Запорожском направлении зафиксирована активизация российских штурмовых групп. Враг готовил их в течение нескольких месяцев.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире "КИЕВ24". В то же время больших скоплений российских войск на Запорожском направлении не фиксируется.

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Какова ситуация на Запорожском направлении

Относительно сил и средств, которые там, то противник он в течение определенного периода, не менее 1,5 – 2 месяца готовил эти штурмовые группы и это уже не мясные штурмы, которые были раньше, а это действия подготовленных специалистов,

– отметил военнослужащий.

Он добавил, что количество таких групп является достаточным для проведения штурмовых действий небольшими подразделениями. В то же время украинская разведка пока не обнаруживает значительного скопления вражеских сил в этом районе.

К слову, ВСУ отбили наступление российских войск на Купянск и держат контроль над подступами к городу. Враг пытается продвигаться небольшими штурмовыми группами, но украинские защитники уничтожают их.