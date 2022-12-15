Настоящая подготовка или бряцание оружием: в Британии проанализировали движение войск в Беларуси

Беларусь сыграла одну из ключевых ролей во время наступления на Киев в феврале 2022 года. Сейчас все чаще обсуждается вероятность нового наступления с территории страны-соседки.

В частности, 13 декабря 2022 года Беларусь провела внеочередную проверку боевой готовности своих войск. В Минобороны Британии оценили угрозу наступления белорусских и российских войск на Север Украины.

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Сил в Беларуси все еще недостаточно

Отмечают, что военные учения проходят на северо-западе Беларуси, вдали от украинской границы. Кроме того, Россия недавно перебросила в Беларусь дополнительные подразделения мобилизованных резервистов.

Белоруссия сыграла ключевую роль в обеспечении наступления России на Киев 24 февраля 2022 года. Однако белорусские войска, которые проводят учения, и российские подразделения вряд ли составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на север Украины,

– считают аналитики Минобороны Британии.

Такого же мнения украинские силовые и разведывательные ведомства. Вероятно, белорусский диктатор изо всех сил пытается создать впечатление новой угрозы, а вот решиться на вторжение не сможет, ведь просто нет достаточно сил. И он и Путин это понимают.

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