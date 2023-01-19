Ракетоносители готовы, – Гуменюк о подготовке Россией следующей атаки

Активность оккупантов в акваториях Черного, Азовского и Каспийского морей не утихает. Собственно, существует опасность нанесения врагом ракетных ударов. В Оперативном командовании "Юг" отметили, сколько ракетоносителей в море.

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона констатировала, что игнорировать сигналы о воздушной тревоге 19 января не стоит. Хоть в море штормит, но это не мешает оккупантам атаковать наше государство.

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Сколько ракетоносителей в море

Начала Гуменюк с того, что погода в Украине солнечная, чтобы "мы лучше видели активность кораблей врага". Однако в акватории Черного и Каспийского морей неспокойно – то есть там штормит.

Вражеская корабельная группировка насчитывает 11 единиц, 6 из которых – ракетоносители. Суммарно ракет в этом случае может быть 40 единиц. Это говорит о том, что там есть надводные и подводные ракетоносители. Поэтому игнорировать сигналы тревоги не следует,

– сказала спикер.

Кроме того, она ответила, затрудняет ли шторм пуски ракет. По ее словам, критического влияния погода на ситуацию не имеет. Хотя в таких случаях возникает необходимость введения корабельного состава по пунктам базирования, поэтому ракетная атака откладывается на определенный период времени.

В Украине звучали сигналы воздушной тревоги на Крещение

Стоит сказать, что даже такой большой религиозный праздник как Крещение не заставляет врага прекратить атаки и террор гражданского населения. По состоянию на 13:30, 19 января в Украине дважды раздавались сигналы воздушной тревоги.

Первый раз это было около 10:00 – тогда красной была вся карта воздушных тревог нашего государства. А второй раз – около 12:40, но уже на Востоке и на Юге нашего государства.

Следует заметить, что вторая воздушная тревога сопровождалась приятными новостями о том, что в Беларуси загорелся один из двух двигателей истребителя МиГ-31К.