"Смертельный номер в принципе": в ВМС ответили, есть ли угроза высадки вражеского десанта на Юге

В начале полномасштабного вторжения Россия завела в Черное море дополнительные ВДК, планируя, очевидно, использовать их активно в наступательных операциях. Дмитрий Плетенчук рассказал, насколько высока угроза высадки вражеского десанта на юге.

Единственная площадка, где россияне могут высаживать десант более-менее без последствий для себя, – это на полностью оккупированном побережье Азовского моря. Об этом сказал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук во время разговора с журналистами.

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Даже не "квест со звездочкой"

По словам Плетенчука, десантные способности оккупантов за 2 года войны существенно снизились.

Так, к началу вторжения они завели дополнительно шесть больших десантных кораблей в акваторию Черного моря, тогда их общее количество составляло 13 единиц, не считая украинского ВДК "Константин Ольшанский", который враг присвоил и восстановил после оккупации Крыма.

Из 14 вышеупомянутых единиц – 4 уничтожено, 5 – в ремонте, еще 5 – на ходу. У противника осталась лишь треть от того, чем он собирался высаживаться на Юге.

Так что, во-первых, у россиян снижены десантные возможности – средства доставки.

Во-вторых, подойти к нашему побережью – это не то чтобы квест со звездочкой, это смертельный номер в принципе. Крейсер "Москва" и "Василий Бех" соврать не дадут,

– подчеркнул Плетенчук.

Минимум 100 морских миль к нашему берегу подойти оккупанты не могут, тем более такими крупными целями как ВДК.

В-третьих, десантные операции являются самым сложным видом морских операций. Обычно они не проводятся самостоятельно, а в рамках общевойсковой операции для поддержки сухопутного компонента.

Плетенчук объяснил, что их целесообразно использовать в случае успеха на суше.

"Сейчас подобных операций ожидать не следует", – подчеркнул военный.

Напомним, что враг время от времени штурмует остров Нестрига, стремясь создать плацдарм на правобережье Херсонщины.