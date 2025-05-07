Украинские войска до сих пор на Курщине, – Коваленко назвал их задачи

Россияне заявляют, что освободили полностью Курскую область от бойцов ВСУ. Но такая информация не соответствует действительности. Несмотря на отход с некоторых участков Курщины, ВСУ до сих пор контролируют часть территории и выполняют боевые задачи.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации РНБО Андрей Коваленко.

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Какие задачи ВСУ выполняют на Курщине

"Украинские войска есть на Курщине, держат стратегические позиции и высоты, которые не позволяют врагу зайти на Сумщину", – сообщил Коваленко.

Ложь Путина об освобождении Курской области направлена на внутреннюю аудиторию, для людей, которые считают, если ВСУ вышли из Суджи, это означает, что вышли со всей Курской области, а что дальше – никого не интересует.

Сейчас операция ВСУ на Курщине продолжается и имеет оборонительный характер, в частности с целью защиты Сумской области от атак врага.

Также силы обороны работают в режиме рейдов. Подобные мероприятия, например, были в Тёткино. В таких городах враги обустроили пункты управления дронов, которые запускают на Сумщину, дополнительно туда же подтягивали технику и личный состав для возможного наступления на Сумщину.

Превентивные действия, уничтожение врага, перебивание логистики для дополнительного подтягивания силы – это создание зоны безопасности. Так срываются действия врага в приграничье Сумщины,

– прокомментировал руководитель ЦПД.

По его словам, вероятно, в ближайшее время подобные действия ВСУ прекращать не собираются.