Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

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Які завдання ЗСУ виконують на Курщині

"Українські війська є на Курщині, тримають стратегічні позиції і висоти, які не дозволяють ворогові зайти на Сумщину", – повідомив Коваленко.

Брехня Путіна про звільнення Курської області спрямована на внутрішню аудиторію, для людей, які вважають, якщо ЗСУ вийшли із Суджі, це означає, що вийшли з усієї Курської області, а що далі – нікого не цікавить.

Наразі операція ЗСУ на Курщині продовжується і має оборонний характер, зокрема з метою захисту Сумської області від атак ворога.

Також сили оборони працюють в режимі рейдів. Подібні заходи, приміром, були в Тьоткіно. В таких містах вороги облаштували пункти управління дронів, які запускають на Сумщину, додатково туди ж підтягували техніку та особовий склад для можливого наступу на Сумщину.

Превентивні дії, знищення ворога, перебивання логістики для додаткового підтягування сили – це створення зони безпеки. Так зриваються дії ворога в прикордонні Сумщини,

– прокоментував керівник ЦПД.

За його словами, імовірно, найближчим часом подібні дії ЗСУ припиняти не збираються.