Запретили ли депутатам выезжать из Украины: как это комментируют пограничники

В сети появилась информация, что всем народным депутатам запрещено уезжать из Украины. Пограничники объяснили, действительно ли это так.

В сети активно пишут о том, что ни одному депутату не подписывают новые командировки, а уже подписанные – отменили. 24 Канал решил уточнить информацию у представителя ГПСУ.

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Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко не подтвердил нам эту информацию. По его словам, существует законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы чиновниками во время военного положения, в частности, постановление Кабинета министров №57.

Какие причины возможного запрета

24 Канал уже обратился за комментарием к руководству Верховной Рады. Мы дополним эту новость, как только получим ответ.

Сейчас в Украине продолжается военное положение, действие которого недавно продлили. Во время войны, согласно постановлению Кабмина, депутаты имеют право пересекать государственную границу на основании соответствующих решений о служебных командировках. Однако в последнее время народные избранники попадали в громкие скандалы. Нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов был замечен в 5-звездочной гостинице на Мальдивах. Чтобы уехать, он воспользовался командировкой в Литву. После этого его депутатские полномочия прекратили. Михаил Подоляк сказал, что после войны может быть создана "специальная служба, которая привезет их обратно", то есть вернет депутатов из-за границы.

Также продолжаются проверки в ТЦК после скандала с разбогатевшим во время войны одесским военкомом Евгением Борисовым. У него обнаружили имения в Испании – и он пересекал государственную границу тоже будто бы законно. Пока НАПК проводит мониторинг образа жизни руководителей ТЦК, уже есть задержания работников ТЦК.