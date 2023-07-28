У мережі активно пишуть про те, що жодному депутату не підписують нові відрядження, а вже підписані – скасували. 24 Канал вирішив уточнити інформацію у речника ДПСУ.

Дивіться також У Зеленського готують рішення, щоб обмежити депутатам виїзд за кордон, – ЗМІ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко не підтвердив нам цю інформацію. За його словами, існує законодавство, яке регламентує перетин державного кордону чиновниками під час воєнного стану, зокрема постанова Кабінету міністрів №57.

Зверніть увагу! 24 Канал уже звернувся за коментарем до керівництва Верховної Ради. Ми доповнимо цю новину, як тільки отримаємо відповідь

Які причини можливої заборони

Зараз в Україні триває воєнний стан, дію якого нещодавно продовжили. Під час війни, згідно з постановою Кабміну, депутати мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Проте останнім часом народні обранці втрапляли у гучні скандали. Нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова помітили в 5-зірковому готелі на Мальдівах. Щоб виїхати, він скористався відрядженням до Литви. Після цього його депутатські повноваження припинили. Михайло Подоляк сказав, що після війни може бути створена "спеціальна служба, яка привезе їх назад", тобто поверне депутатів з-за кордону.

Також тривають перевірки у ТЦК після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, який розбагатів під час війни. У нього виявили маєтки в Іспанії – і він перетинав державний кордон теж нібито законно. Поки НАЗК проводить моніторинг способу життя керівників ТЦК, уже відбуваються затримання працівників ТЦК.