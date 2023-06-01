Что означает "затишье" в Бахмуте: Жданов рассказал о действиях россиян в городе

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении временно изменен формат операции, что связано с выводом ЧВК "Вагнера". Может казаться, что там "затишье", но оно лишь на время. При этом враг не прекратил обстрелы.

Оккупанты уменьшили количество атак на позиции украинской армии. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов.

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"Первое, в связи с происходящим ротацией войск. Там вагнеровцы пытаются оставить свои позиции, хотя у них это не совсем получается. Второе то, что наша артиллерия, по крайней мере, южную половину Бахмута уже держит под огневым контролем", – сказал Жданов.

По словам военного эксперта, любое перемещение крупных или средних групп врага накрывается или контролируется огневыми средствами ВСУ. И это очень усложняет перемещение противника. А поскольку артиллерия россиян фактически полностью разрушила Бахмут, то оккупантам негде спрятаться и закрепиться.

Эти два фактора – ротационные меры и невозможность защититься или зацепиться за какие-то позиции в Бахмуте – не позволяют противнику продолжать в том же темпе с тем же натиском атаковать наши позиции,

– убежден Олег Жданов.

Поэтому, считает он, интенсивность боевых действий немного снизилась.

Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите видео

ВСУ разрушают планы россиян

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 1 июня заявил, что значительная часть его бойцов вышла из Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона заявила, что главарю вагнеровцев не удается выполнить свои обещания и планы.

"Определенные подразделения еще остаются на Бахмутском направлении. Следует сказать, что мы недавно заняли вокруг Бахмута господствующие высоты", – сказала Маляр.

Благодаря этому Вооруженные Силы Украины нарушают все планы врага и очень сильно мешают ему их реализовывать.

"Поэтому с 1 июня дату они перенесли на 10", – подчеркнула заместитель министра обороны Украины.

"Затишье" в Бахмуте нет

Анна Маляр отметила, что россияне в настоящее время снизили наступательную активность на некоторых направлениях. В то же время оккупанты продолжают артиллерийские и минометные обстрелы, а также наносить удары из авиации. Речь, в частности, и о Бахмутском направлении.

Если проанализируем Бахмутское направление, может показаться по новостям, что там якобы какое-то "затишье" происходит, но на самом деле это не так,

– рассказала заместитель министра обороны Украины.

Какая ситуация на Бахмутском направлении