Нельзя просто равнять с ценами в "Сильпо", – политолог о скандале в Минобороны

Журналисты обвинили Минобороны Украины в махинациях при закупке продуктов для военных. Чтобы делать какие-либо выводы, нужно основательно изучить эту ситуацию.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский. Журналисты сравнили цены, по которым продукты закупает Минобороны, с ценами в столичных супермаркетах

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По данным журналистов, даже розничные, а не оптовые цены в Киеве – существенно дешевле.

Как отметил политолог, конечно, могут быть претензии к таким ведомствам, как Министерство обороны, и они могут озвучиваться.

"Но такая степень свободы требует определенной поддержки в том, чтобы публиковать подобные материалы и по поводу последствий, которые они будут иметь по отношению как к ведомству, так и к конкретным персонам, которые эти ведомства возглавляют", – сказал Вигиринский.

"На определенных направлениях вряд ли работают супермаркеты"

По его словам, нельзя подходить к таким вопросам поверхностно.

В "сухом остатке" нельзя просто равнять цены в "Сильпо" и цены, по которым осуществляет закупки Министерство обороны Украины. Мы должны раскрыть контракт и посмотреть условия поставки, локации, период поставки, расходы на логистику и так далее,

– отметил Вигиринский.

Политолог подчеркнул, что даже сами авторы публикации отмечают, что информация о закупках для нужд армии находится под грифом "секретно".

"Поэтому такой информацией они тоже не владеют. Я допускаю, что в активную фазу войны на Харьковском, Херсонском, Луганском или Донецком направлениях вряд ли работает каждое "Сильпо", – сказал Вигиринский.

В частности, по его словам, вряд ли супермаркеты работают в Бахмуте. Также политолог добавил, что в определенный период времени вряд ли работало "Сильпо" в Херсоне, чтобы осуществить поставку продуктов для ВСУ.

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"Есть много деталей, которые важны для картины в целом"

Вигиринский отметил, что перед тем, как делать определенные выводы, нужно очень глубоко изучить ситуацию.

Есть много деталей, которые важны для формирования картины в целом, чтобы делать категорическое заключение, что там цена втрое завышена. Мол, это точно кто-то куда-то что-то разделил и использовал,

– отметил политолог.

Он добавил, что общественные активисты подчеркивают, что нужно снова проводить закупки для армии через Prozorro, чтобы их можно было контролировать.

"Это та прозрачность информации, которую мы вполне хотели бы ожидать в мирное время. Но в условиях войны она может в определенной степени страдать", – сказал Вигиринский.

Вопрос должен изучать парламент

Политолог подчеркнул, что никто в Украине не отменял парламентский контроль.

"Пусть (народные депутаты – 24 Канал) проверяют, слушают доклады в режиме секретности и выходят на финальный результат. Этим финальным результатом будет либо условная регистрация уголовного производства, либо его отсутствие", – сказал Вигиринский.

Политолог считает, что вряд ли в условиях войны Минобороны могло думать еще и о том, как втрое завысить стоимость приобретения тех или иных товаров.

Я думаю, что в вопросах продуктов питания и поставок для наших солдат такой циничности даже украинская историческая коррупция не пережила бы,

– сказал Вигиринский.

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