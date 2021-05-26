Есть много сотрудничества с "Укроборонпромом", – Милованов ответил на упреки в коррупции

Журналист Юрий Бутусов обвинил советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова во взяточничестве. В ответ на это президент Киевской школы экономики отметил, что часто сотрудничает с "Укроборонпромом".
Тимофей Милованов в программе "Что это было?" отметил, что Киевская школа экономики получила деньги в рамках процедуры, которая тянулась несколько месяцев. Как он заявил, "Укроборонпром" обратится в НАБУ и прокуратуру относительно аудита этой процедуры, чтобы доказать, что там нет нарушений.
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По словам Милованова, Киевская школа экономики часто сотрудничает с "Укроборонпромом". Он рассказал, что КШЭ даже разрабатывала для госконцерна учебную программу за собственные деньги, инвестируя в него.
Милованов отметил, что впоследствии они также запустят магистерскую программу по безопасности.
У нас есть много сотрудничества с "Укроборонпромом", которое тянется уже месяцами, а возможно даже годами,
– подчеркнул он.
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Советник главы Офиса Президента также отметил, что соответствующий договор между "Укроборонпромом" и Киевской школой экономики подписывали еще до его назначения членом наблюдательного совета концерна.
Что этому предшествовало
- Одно из дочерних предприятий компании "Укрспецэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпром", подписало контракт с Киевской школой экономики о покупке услуг по проведению исследований.
- Стоимость закупки составила 1,68 миллиона гривен. На странице не указали, чего именно будут касаться исследования. Кроме того, закупку провели без торгов.
- Соответствующий заказ Киевской школе экономики сделали за день до того, как Владимир Зеленский ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова.
- Уже 26 мая журналист Юрий Бутусов заявил, что Киевская школа экономики получила взятку в размере 1,68 миллиона гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом наблюдательного совета концерна.
- Из-за такого заявления Милованов вызвал Бутусова "на интеллектуальную дуэль" – дебаты.