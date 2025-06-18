Есть надежда, что под завалами дома в Киеве еще могут быть живые люди, – Ткаченко

В ночь на 17 июня Россия массированно обстреляла Киев ударными беспилотниками "Шахедами" и ракетами. Поисково-спасательная операция до сих пор продолжается.

По словам главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, еще есть надежда, что под завалами дома в Соломенском районе могут быть живые люди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника КГВА в эфире телемарафона.

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Что известно о поисково-спасательной операции в Соломенском районе

Ткаченко отмечает, что спасатели и все службы спешат насколько это возможно. Однако пока нельзя констатировать окончательное количество жертв и раненых.

Должны как можно быстрее расчистить территорию, восстановить участок и заниматься экспертизой пострадавшего дома для того, чтобы понимать, что делать дальше,

– говорит Ткаченко.

Он добавляет, что сейчас продолжается спасательная операция и экспертизы, поэтому число погибших, к сожалению, может расти. По состоянию на 14:27 известно о 23 погибших и около 70 раненых в результате российской атаки по Соломенскому району.

Всего из-за обстрелов россиян в Киеве погибли 28 человек, по меньшей мере 134 человека получили ранения, из них 6 детей. Отметим, что в ночь на 17 июня Россия ударила по 27 объектам в разных районах столици.