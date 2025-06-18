За словами очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, ще є надія, що під завалами будинку в Солом'янському районі можуть бути живі люди. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар начальника КМВА в ефірі телемарафону.

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Що відомо про пошуково-рятувальну операцію в Солом'янському районі

Ткаченко зазначає, що рятувальники та всі служби поспішають наскільки це можливо. Проте поки що не можна констатувати остаточну кількість жертв та поранених.

Маємо якнайшвидше розчистити територію, відновити ділянку і займатися експертизою постраждалого будинку для того, щоб розуміти, що робити далі,

– каже Ткаченко.

Він додає, що зараз триває рятувальна операція та експертизи, тому кількість загиблих, на жаль, може зростати. Станом на 14:27 відомо про 23 загиблих та близько 70 поранених унаслідок російської атаки по Солом'янському районі.

Загалом через обстріли росіян у Києві загинуло 28 людей, щонайменше 134 особи зазнали поранень, з них 6 дітей. Зазначимо, що в ніч на 17 червня Росія вдарила по 27 об'єктах у різних районах столиці.