Есть надежда избежать серьезного обострения на Донбассе, – Гармаш
Глава российского МИД Сергей Лавров призвал Запад придерживаться фразы "пацан сказал, пацан сделал". Есть вероятность, что Россия все-таки хочет договориться с США, хоть и "пацанским акцентом".
Об этом в эфире 24 каналу сказал представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он рассказал, что в ТКГ часто слышит уличный российский акцент со стороны представителей России.
К теме Из-за обстрелов на Донбассе: Украина требует созвать экстренное заседание ТКГ
По словам Гармаша, такие изречения россиян – привычны для их дипломатии.
Если Россия старается как-то договориться с США, даже на уровне пацанских договоренностей, они еще надеются использовать дипломатические инструменты. Поэтому есть надежда на избежание серьезного обострения на Донбассе.
Гармаш о действиях России: смотрите видео
Вызывающие высказывания Лаврова: последние новости
- Лавров в таком "пацанском стиле" ответил Западу на "гарантии безопасности".
- Также он называл переговоры с Британией "разговором глухого с немым".
- Лавров цинично сравнил Дмитрия Кулебу с Геббельсом. Все из-за отказа вести переговоры с боевиками.