Есть несколько попаданий: враг снова запустил более 100 ударных БпЛА

В ночь на 10 февраля российские войска совершили очередную атаку, запустив 125 ударных беспилотников различных типов. По украинским городам летели "Шахеды", "Герберы", "Италмасы" и другие дроны.

О подробностях очередной российской атаки информируют в Воздушных силах ВСУ.

Как отработали силы ПВО?

По предварительной информации по состоянию на 08:30, силами ПВО уничтожено или нейтрализовано 110 вражеских дронов на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА в шести разных районах, а также падение обломков на двух локациях.

Вражеские войска запускали БпЛА с аэродромов в Курске, Орле, Брянске, Приморско-Ахтарске, Шаталово и Миллерово. Приблизительно 70 из них составляли именно "Шахеды".



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– уточнили в Воздушных силах.

Там также добавили, что по состоянию на утро вражеская атака продолжается, в небе над Украиной и дальше фиксируются российские дроны.

Отметим, что в результате удара по Одесской области повреждены энергообъекты в регионе. Это повлекло за собой обесточивание населенных пунктов в трех общинах области.

Кстати, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска стали применять КАБ против городов Украины значительно реже. Такую тенденцию генерал связывает непосредственно с действиями Сил обороны, в частности, за январь 2026 года украинские Воздушные силы совершили 80 авиаударов по российским позициям.

Какие города были под прицелом россиян в последнее время?