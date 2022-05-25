Есть опасность втягивания белорусских военных, – Арестович

Угроза, что войска Беларуси будут введены в войну России против Украины, остается. Правда, это может произойти при определенных условиях – например, оккупанты получат контроль на востоке Украины и еще сохранят силы для дальнейшего наступления, это будет одним из "аргументов шантажа" относительно белорусов, чтобы те открыто вступили в войну.

Об этом 24 каналу сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович. Он также отметил, что в связи с частыми обстрелами Сумщины можно прийти к выводу, что может быть возобновленное наступление на севере.

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Также Арестович отметил, что есть угроза введения на территорию Украины белорусских военных, так называемое "возвращение к старой теме".

Не скажу, что эта угроза велика, но мы не можем пренебрегать тем, что она есть.

– говорит советник Андрея Ермака.

Что известно о ситуации на украинско-белорусской границе

Из-за действий России по состоянию на 25 мая опасность на границе остается. Страна-оккупант не покидает проведение вооруженных провокаций. Российские оккупанты палят из разных видов оружия. В частности, стрелкового и минометов. На территории Беларуси увеличились пограничные наряды. Начальник 105 пограничного отряда имени князя Владимира Великого сообщил, что возросла плотность охраны границы.

Также генштаб ВСУ сообщил, что возросла угроза ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Беларуси. В Брестскую область, расположенную в 50 километрах от украинской границы, переместили дивизион ОТРК "Искандер-М".

Генштаб ВСУ еще 22 мая сообщил, что белорусская армия усилила разведку на Волыни и Полесье. По данным украинских защитников, белорусы разворачивают дополнительные средства для ведения радиоэлектронной разведки. Речь идет о территории приграничных районов Гомельской области.

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Также, участники "белорусского подполья" сообщили, что в Беларуси продолжили военные учения на границе с Украиной и западными странами. Они продлятся, по меньшей мере, до 28 мая. Впрочем, несмотря на увеличение времени обучения на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова ни к каким наступательным военным действиям в отношении Украины. Однако она стала более готовой для обороны.

Что касается самих белорусов, то подавляющее большинство осуждает действия Лукашенко и поддерживает Украину. Но есть и такие белорусские военные, которые решили встать на сторону россиян и поучаствовать в войне против Украины. Из-за такого решения их родственникам пришлось заниматься организацией похорон. Как стало известно украинским разведчикам, в нескольких белорусских населенных пунктах уже состоялись похороны таких солдат. Солдата-контрактника похоронили в городе Марьина горка Минской области, а в Осиповичах хоронили еще одного солдата и отставного офицера.

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