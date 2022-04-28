Есть погибшие гражданские и разрушенные дома: последствия обстрелов Луганской области
28 апреля 2022 , 08:41Читати новину українською
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Российская армия за сутки 27 апреля 29 раз обстреляли гражданские дома в Луганской области. Оккупанты били из авиации, систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
Последствия циничных обстрелов Луганщины
Россияне по 10 раз обстреляли Попасную и Лисичанск. Еще 4 длительных обстрела вели по Горской общине.
Важно Россияне наращивают темпы наступления: почти во всех направлениях ведутся интенсивные бои
В результате обстрелов разрушены 10 домов в Попасной.
Что известно о жертвах
- В Горском погиб 58-летний мужчина, который просто вышел во двор у своего дома и не успел скрыться от огня россиян;
- в Северодонецке – 85-летняя женщина;
- в Новодружеске и Лисичанске – 2 человека;
- еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.
Последние новости о ситуации в Луганской области
- 27 апреля россияне обстреляли единственную больницу в Северодонецке, где находились около 50 пациентов. В настоящее время медучреждение продолжает функционировать.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предупредил, что свет и связь в Горском, вероятно, не удастся восстановить вплоть до окончания боевых действий. Ведь в энергетическую подстанцию попал российский снаряд и отремонтировать его уже невозможно.
- Из-за разрушения магистральных газопроводов и газораспределительных станций в Луганской области нет централизованного газоснабжения. Сейчас газ есть в 6 населенных пунктах области, и то не во всех домах.
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