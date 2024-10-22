Есть погибшие: враг атаковал "Шахедами" жилой сектор в Сумах
Источник:Сумская ОВА
Враг в очередной раз нанес авиационный удар по Сумам. Ночью 22 октября "Шахеды" попали здесь в частный жилой сектор.
Ранее была информация, что Сумщина находилась под ударом большого количества "Шахедов". К сожалению, в результате удара есть погибшие, сообщает Сумская областная военная администрация.
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Смертельные последствия удара по Сумах
Как сообщили в Сумской ОВА, сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди.
В администрации добавили, что последствия вражеской атаки уточняют.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,
– призвала власть региона.
Ранее начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко сообщал, что враг попал в жилые дома. В то же время исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь отмечал, что известно меньшей мере об одном пострадавшем. Его уже доставили в больницу. На месте ГСЧС продолжает поиски.
Добавим, что штаб по ликвидации заработает с 09:00 в школе № 27.
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К слову, после полуночи "Шахеды" также атаковали Киевщину и Днепропетровщину . Пока нет официальной информации об этих ударах.