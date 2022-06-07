Есть погибший и 3 раненых, оккупанты стреляют по жилым кварталам, – Терехов об обстреле Харькова

Российские захватчики продолжают неустанно обстреливать Харьков. Оккупанты цинично гатят не только по инфраструктуре города, а непосредственно – жилых кварталах.

Сегодня, 7 июня, российские изверги снова обстреляли город. Об этом сообщил в эфире национального марафона городской голова Харькова Игорь Терехов, передает 24 канал.

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В Харькове сообщили о взрывах

По словам Терехова, российские захватчики били по одному из жилых районов города. Он сообщил, что в результате обстрелов погиб и ранен.

К сожалению, один человек погиб. Также уже есть информация о 3 раненых,

– заявил глава города.

Как отметил Терехов, на месте взрывов сейчас работают спасатели. Они оказывают людям необходимую помощь.

Обстрелы города не прекращаются

Он подчеркнул, что обстрелы Харькова не прекращаются. В то же время добавил, что утром кафиры тоже целили по городу.

Российский агрессор не дает покоя Харькову. Постоянно держит людей в напряжении,

– заметил мэр города.

Харьков продолжает жить

По словам Терехова, сейчас Харьков снабжен продовольствием, работают все рынки, супермаркеты и аптеки, которые не удалось разрушить оккупантам. Также нормально работает общественный транспорт, все станции метро.

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Он добавил, что все коммунальные службы работают. Открыты некоторые рестораны и кафе, то есть малый бизнес начинает потихоньку возвращаться к обычной жизни.

"Харьков живет, несмотря на такую напряженную ситуацию, которая связана с обстрелами кафиров. Конечно, очень прошу всех быть осторожными - во время воздушной тревоги спускаться в бомбоубежища, в частности, можно использовать станции метрополитена", - подчеркнул Терехов.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские кафиры продолжают наступление близ Изюма в направлении Довгенького и Долины. Впрочем, он указал. что захватчики несут большие потери.

На временно оккупированной территории Харьковской области российские кафиры пытаются наладить свою логистику. Об этом свидетельствуют снимки со спутника Planet Labs, на которых видно строительство россиянами понтонно-железнодорожной переправы через реку Оскол, к югу от поселка Купянск-Узловой.

В течение суток 5 июня российские захватчики цинично обстреляли жилые дома, авто и критическую инфраструктуру в Харьковской области, также били по самому Харькову. В результате обстрелов погибли 3 мирных жителя.

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