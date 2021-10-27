Есть политические спекуляции, – Вениславский о конкурсе в КСУ
Источник:24 канал
Сформированная президентом конкурсная комиссия завершила отбор в Конституционный Суд и рекомендовала 7 кандидатов на должности. Однако проведение такого конкурса вызвало немало критики.
Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский. Он отметил, что конкурсная комиссия была создана при участии известных международных специалистов, представителей иностранных стран, поэтому сомневаться в объективности конкурсной комиссии нет оснований.
Обратите внимание Вылетело из памяти, – кандидаты в судьи КСУ не смогли ответить на элементарные вопросы
Политические спекуляции вокруг конкурса
"Всегда есть основания и желающие покритиковать те или иные процессы. Но в этом случае конкурс состоялся абсолютно прозрачно, открыто и конкурсная комиссия выделила 7 кандидатов. Дальше слово за президентом", – сказал Вениславский.
Федор Вениславский отметил, что заявления специалистов и экспертов о том, что конкурс нельзя было проводить – абсолютно не соответствуют действующему законодательству.
Потому что необходимые конкурсные процедуры проводят не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока полномочий. Это означает, что их можно провести и за год, и за два – лишь бы уже были готовы кандидаты для назначения, когда возникнет соответствующая необходимость.
В данном случае – это (заявления о проведении конкурса – 24 канал) чистые политические спекуляции, которые не имеют ничего общего с реальностью,
– отметил представитель президента в Конституционном Суде.
Законопроект о конституционной процедуре
Также он рассказал, что законопроект о конституционной процедуре действительно готов к рассмотрению во втором чтении. Однако говорится и о достаточно большом количестве правок, которые имеют характер законодательного спама.
"Думаю, что на следующей пленарной неделе очень велика вероятность, что мы этот закон по меньшей мере начнем рассматривать, а в идеале и примем", – заявил представитель президента в КСУ.
Читайте также Законопроект о КСУ примут в ближайшие недели: Вениславский объяснил, что он изменит
Вениславский уверен, что в ближайшее время закон примут и он действительно приведет в норму деятельность КСУ – сделает практически невозможными такие злоупотребления в суде, которые наблюдали во времена председательства Александра Тупицкого в частности.
Федор Вениславский о конкурсе в КСУ: смотрите видео
Перезагрузка Конституционного Суда: кратко
- Владимир Зеленский заявил, что законопроект о Конституционном Суде собираются принять уже в ближайшие недели. По словам президента, процесс якобы тормозит только Верховная Рада.
- Ранее Владимир Зеленский отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. На их места объявил новый конкурс.
- В то же время законопроект об усовершенствовании работы Конституционного Суда проголосовали в первом чтении еще весной 2021 года.