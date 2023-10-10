Ночная атака "Шахедами": Россия попала по логистической инфраструктуре в Одесской области
Источник:Силы обороны Юга
Силы обороны Юга рассказали, что Россия почти 3 часа атаковала Украину. Наши военные рассказали, что оккупанты заходили на удар по разным направлениям.
Наши военные сбили вражеские цели в трех областях. Предварительно писали о работе ПВО в Одесской и Николаевской областях.
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Что известно о попадании вражеского дрона
Снова враг прибег к массированной дроновой атаке по южным регионам. В течение почти 3 часов более 3 десятков ударных беспилотников несколькими группами из разных направлений заходили на удар,
– заявили военные.
Они уточнили, что украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 27 беспилотников типа Shahed-131/136:
- 1 – в Николаевской области;
- 3 – в Херсонской области;
- 23 – в Одесской области.
К сожалению, есть попадания по логистической инфраструктуре региона. Но люди не пострадали,
– сообщили Силы обороны.
Где зафиксировали попадания врагов
Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона , что враг в течение почти 3 часов очень плотно атаковал несколькими группами ударных беспилотников.
Вновь использовали тактику плотной атаки – в очень короткий промежуток времени большим количеством баражирующих боеприпасов по разным направлениям. То есть выпущены все они были с Крымского полуострова, но использовали сложную траекторию – баражировали очень разными маршрутами и с разных направлений заходили на удар,
– объяснила Гуменюк.
По ее словам, именно поэтому таков результат работы противовоздушной обороны. Хотя враги пытались истощать системы ПВО, но результат красноречивый – военные сбили 27 дронов. Спикер также уточнила, что произошло попадание в логистические объекты региона.
Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враги попали по логистической инфраструктуре Одесской области. Он призвал людей находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Россия атаковала Юг Украины
- Россия начала запускать дроны по Югу Украины еще ориентировочно с 22:17 10 октября. В частности, Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске вражеских дронов из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской области. Впоследствии дроны двигались в направлении села Коблево Одесской области, также работала ПВО Николаевской области.
- Далее враг запустил еще как минимум дважды несколько групп "Шахедов" из Черного моря в направлении Юга. Накануне в полночь взрывы раздавались в Одессе и в районе Вилкового. Там работала ПВО.
- Утром 10 октября Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты выпустили по нашему государству 36 вражеских беспилотников. Из них 27 – сбили наши военные.