Владимир Зеленский приветствует отвод российских войск от границы Украины и из оккупированного Крыма. Президент Украины назвал деэскалацию "маленькой победой" Киева и его союзников, однако отметил, что война продолжается.

В интервью изданию украинский лидер отметил, что несмотря на небольшой прогресс ситуация все еще остается опасной.

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Зеленский об угрозах со стороны России

Конечно, существует постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, и русская армия, мы все это знаем, очень мощная сила. Она постоянно находится на наших границах,

– отметил президент.

Он назвал войска вблизи украинской границы психологическим давлением. "Здесь мы готовы к неприятным сюрпризам. Мы постараемся их избежать. Вооруженные силы Украины очень сильны, и мы готовы предотвратить любую угрозу агрессии", – добавил Зеленский.

В то же время отвод войск России от украинских границ и с территории оккупированного Крымского полуострова глава государства назвал "маленькой победой" Киева и его союзников.

Российские войска под украинской границей и в Крыму: коротко