Есть постоянная угроза, потому что у нас идет война, – Зеленский
Владимир Зеленский приветствует отвод российских войск от границы Украины и из оккупированного Крыма. Президент Украины назвал деэскалацию "маленькой победой" Киева и его союзников, однако отметил, что война продолжается.
Источник:Financial Times
В интервью изданию украинский лидер отметил, что несмотря на небольшой прогресс ситуация все еще остается опасной.
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Зеленский об угрозах со стороны России
Конечно, существует постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, и русская армия, мы все это знаем, очень мощная сила. Она постоянно находится на наших границах,
– отметил президент.
Он назвал войска вблизи украинской границы психологическим давлением. "Здесь мы готовы к неприятным сюрпризам. Мы постараемся их избежать. Вооруженные силы Украины очень сильны, и мы готовы предотвратить любую угрозу агрессии", – добавил Зеленский.
В то же время отвод войск России от украинских границ и с территории оккупированного Крымского полуострова глава государства назвал "маленькой победой" Киева и его союзников.
Российские войска под украинской границей и в Крыму: коротко
- В течение последнего месяца Россия массово стягивала войска и технику к границам с Украиной и на территорию оккупированного Крыма. Москва уверяла, что это "учеба" и "собственная потребность перемещения".
- В Пентагоне заявляли, что концентрация войск на украинской границе больше, чем была в 2014 году.
- Однако 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что войска покидают Южный и западных округ и возвращаются к местам постоянной дислокации.
- В МИД Украины отметили, что соблюдение Россией слова позволит ослабить напряженность. Однако украинская сторона ожидает подтверждений разведки и объяснений Кремля относительно того, зачем было стягивать эти войска.
- А уже 23 апреля российские войска действительно начали разъезжаться из оккупированного Крыма.
- Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что отвод российских войск от украинских границ является "дымовой завесой". Ведь Россия оставляет свое вооружение и в любой момент может оперативно перебросить туда и личный состав.
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