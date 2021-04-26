Володимир Зеленський вітає відведення російських військ від кордону України та з окупованого Криму. Президент України назвав деескалацію "маленькою перемогою" Києва та його союзників, однак наголосив на тому, що війна триває.

В інтерв'ю виданню український лідер зазначив, що попри невеликий прогрес ситуація все ще залишається небезпечною.

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Зеленський про загрози зі сторони Росії

Звичайно, існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, особливо в районі Донбасу, і російська армія, ми все це знаємо, дуже потужна сила. Вона постійно перебуває на наших кордонах,

– зазначив президент.

Він назвав війська поблизу українського кордону психологічним тиском. "Тут ми готові до неприємних сюрпризів. Ми постараємося їх уникнути. Збройні сили України дуже сильні, і ми готові запобігти будь-якій загрозі агресії", – додав Зеленський.

Водночас відведення військ Росії від українських кордонів та з території окупованого Кримського півострова глава держави назвав "маленькою перемогою" Києва та його союзників.

Російські війська під українським кордоном та у Криму: коротко