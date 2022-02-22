Есть реальный риск полномасштабной войны в Европе, но Россия может изменить курс, – генсек НАТО

Йенс Столтенберг – генсек НАТО – 22 февраля заявил, что сейчас есть реальный риск полномасштабной войны в Европе. В то же время, Россия до сих пор может изменить курс.

Соответствующее заявление Столтенберг сделал после внеочередного заседания НАТО – Украина. Генсек призвал Россию не продолжать военное наращивание и не вторгаться дальше в Украину.

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Есть реальный риск. Но Россия все еще может изменить курс, не продолжать военное наращивание и не вторгаться дальше в Украину,

– заявил Столтенберг.

Внеочередное заседание НАТО – Украина

Внеочередное заседание НАТО – Украина состоялось 22 февраля в Брюсселе. Темой стали угрозы на фоне "признания" со стороны России боевиков на Донбассе.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Генсек также обратился к официальной Москве с призывом прекратить разжигать конфликт.

Премьер Нидерландов назвал Путина сумасшедшим

Марк Рютте – премьер Нидерландов – прокомментировал действия Владимира Путина словами "конечно, этот человек совершенно сумасшедший".

Политик заверил: Россия почувствует санкции.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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