Есть решение СНБО по экономической безопасности и стабильности, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 23 января записал традиционное видеообращение к украинцам. В нем глава государства рассказал о важном решении, принятом СНБО.

Президент отметил, что решение касается экономической безопасности и стабильности во время военного положения. Эти решения должны помочь нашим гражданам.

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Зеленский рассказал о решении СНБО

Президент подчеркнул, что в новом решении СНБО об экономической безопасности и стабильности четко определены шаги, какие помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам решить весь комплекс проблем, о котором многое говорилось в последнее время.

Как и договорились чиновники с представителями бизнеса, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса. Это известные имена, известные руководители украинских компаний,

– сказал Зеленский.

По словам главы государства, это бизнес, работающий ради миллионов людей, в частности, это технологический бизнес, финансы, услуги и другие отрасли.

"Разные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача – укрепление нашей экономики, нашего общества", – подчеркнул он.

Кроме этого, по словам Зеленского, в решении есть абсолютная четкость в отношении правоохранительных органов. Соответственно правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы ограничить потенциал любого возможного давления на легальный бизнес.

Определены на уровне СНБО и три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, следует снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое – все подробно есть в указе,

– рассказал Зеленский.

Он также отметил, что государство свою часть морального договора с бизнесом выполнит. Однако, по словам президента, важно, чтобы каждый предприниматель в Украине выполнил свою часть договоренностей.

"Бизнес платит налоги, работает легально, уважает работников, работниц и точно не работает с Россией. Все мы работаем только на украинскую победу!", – подчеркнул украинский руководитель.

Президент прокомментировал ракетный удар по нашему государству

Зеленский отметил, что россияне пустили около 40 ракет разных типов, чтобы попытаться обойти нашу систему ПВО. По его словам, значительную часть ракет удалось сбить.

К сожалению, есть попадания. Более 200 различных объектов повреждены – 139 только обычных домов… 130 человек ранены или травмированы. Всем им оказывается необходимая помощь. К сожалению, 18 человек погибли…

– сказал он.

Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших, однако подчеркнул, что их количество может возрасти, ведь в Харькове до сих пор идет спасательная операция – разбирают завалы дома.

"Обычная многоэтажка, обычные люди там жили. Просто нормальная жизнь – вот что современная Россия рассматривает как угрозу себе. Это государство – типичный террорист. И пусть там, в России, знают, что украинский характер умеет быть достаточно дальнобойным в ответ", – подчеркнул. Зеленский.

Он также подчеркнул, что российская война обязательно вернется домой, откуда это зло пришло. Президент также поблагодарил всех, кто обеспечивает, чтобы логистика государства-террориста, инфраструктура сама Россия чувствовали, какая на самом деле цена войны.

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Благодарность работникам ГСЧС

Зеленский в своем обращении отметил весь коллектив ГСЧС Украины. Всех, кто работает, чтобы спасти жизнь людей, помочь после ударов, и кто день и ночь посвящает свою жизнь тому, чтобы каждый был спасен.

Все наши регионы, все наши общины, которые нуждаются в защите и получают ее от ГСЧС. Спасибо всем в службе за самоотверженность, профессиональность и человечность,

– сказал президент.

Глава государства также упомянул следующие имена в своем обращении:

Сотрудников ГСЧС в Харьковской области: сержанта Алексея Рудченко, главных мастер-сержантов Сергея Оноприенко и Руслана Голика, старшего лейтенанта Виталия Подлесного и майора Никиту Захарова.

Работников ГСЧС в Киеве: мастер-сержанта Андрея Дидковского, главных мастер-сержантов Николая Кныша, Константина Конева и Сергея Наконечного, а также капитана Иванну Давыденко.

Работников ГСЧС Донецкой области: сержанта Артура Тараненко, Артема Толмачева, Константина Калуса и Степана Голивец, а также капитанов службы гражданской защиты Сергея Субботина и Александра Пехтерева.

"Благодарю всех, кто спасает и помогает спасать жизнь людей", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства рассказал о встрече с Вебером

Кроме того, Зеленский отметил, что провел встречу с главой Европейской народной партии Манфредом Вебером. Европеец был с визитом в Украине.

Весомая европейская политическая сила. И у нас довольно продуктивный был разговор. Я проинформировал и о ситуации на поле боя, и о нашей защите от российского террора,

– сказал президент.

Глава государства отметил, что Украина должна и дальше усиливать сотрудничество со всеми партнерами по ПВО. Ведь это именно тот приоритет, который в 2024 году и в защите наших городов и сел, и в защите позиций на фронте должен повлиять на стратегическую ситуацию, то есть на ход войны в целом.

Напоследок Зеленский рассказал, что говорил с Вебером о нашей работе на уровне европейских институций, об ожиданиях от работы Европейского совета и об интеграции Украины в ЕС.