Есть ряд особенностей – Генштаб описал тактику, которую Россия использует в Украине
16 июня 2022 , 15:42Читати новину українською
Источник:Медиа Центр Украина – Укринформ
В ходе наземных боевых действий Россия сейчас использует небольшие штурмовые группы. Речь идет об взводах или ротах, которые усиливают танковые подразделения.
Об этом рассказал Алексей Громов – заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ. Украинские военные проанализировали действия противника во время полномасштабного вторжения.
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Применение полноценных батальонных тактических групп и соответствующих средств обеспечения практически не происходит,
– объяснил Громов.