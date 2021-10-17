Есть шанс: Кабо-Верде, куда послом отправили Поклонскую, выдали США дипломата из Венесуэлы

Кабо-Верде выдали США колумбийского бизнесмена Алекса Сааба – доверенное лицо президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Именно в эту африканскую страну отправили "прокурора" Наталью Поклонскую, которая разыскивается в Украине за госизмену.

Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба. Его в США обвиняют в отмывании денег в пользу правительства Мадуро.

Напомним Путин таки отправил Поклонскую в Африку: стала послом в Кабо-Верде

Дипломата из Венесуэлы выдали США

Алекса Сааба задержали по ордеру США в 2020 году в аэропорту в Кабо-Верде. Тогда его самолет, летевший из Ирана в Венесуэлу, остановился на дозаправку.

8 сентября 2021 года Конституционный суд Кабо-Верде одобрил экстрадицию Сааба в США. 16 октября началась его экстрадиция в Штаты. По словам защитника дипломата, Сааба перевели с места домашнего ареста на острове Сал в самолет Министерства юстиции США.

Венесуэльские власти сразу потребовали освободить Сааба, поскольку он имеет дипломатический пост спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе. Впрочем, власти США считают правительство Николаса Мадуро нелегитимным.

Экстрадицию Сааба в Венесуэле уже назвали "похищением венесуэльского дипломата". В знак протеста власти Венесуэлы приостановили переговоры с оппозицией.

При чем тут Поклонская