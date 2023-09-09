Поручил Кабмину обновить систему профессиональных праздников, – Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября записал свое традиционное обращение к украинцам. В нем он поздравил работников физической культуры и спорта, а также украинских кинематографистов.

Он отметил, что в нашем государстве подобных совпадений профессиональных праздников достаточно много. Глава государства поблагодарил профессионалов за работу и за службу спорту и кино Украины.

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Президент прокомментировал встречу с главой МИД Японии

Владимир Зеленский рассказал, что в этот день он провел встречу с министром иностранных дел Японии и представителями японского бизнеса. В частности, политики обсудили устойчивость нашего государства.

О восстановлении и развитии. Энергетика, транспорт, разминирование, социальная сфера, создание новых рабочих мест в Украине – представил конкретные направления, где мы можем сделать больше вместе. Очень важно – телекоммуникации, защита информации, защита нашей инфраструктуры, "зеленая" энергетика, машиностроение, аграрный сектор,

– сказал он.

Президент уверен, что партнерство Украины и Японии станет глобальным примером того, как нужно защищать жизнь и создавать новые возможности для свободных народов.

"Очень важный результат безопасности сегодня – договорились начать подготовку двустороннего документа с Японией относительно гарантий безопасности. Уже работаем с Соединенными Штатами, с Великобританией, с Канадой. Теперь – с Японией", – подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что в эти же дни состоялся визит спикера парламента Украины Руслана Стефанчука в Японию, на саммит глав парламентов "Большой семерки". По его словам, есть сильная декларация этого саммита.

Были важные встречи. Четкая поддержка Украины и мощные сигналы, что вся украинская территория должна быть очищена от российских войск, и только это открывает путь к справедливому и надежному миру,

– высказался глава государства.

Отдельно Зеленский отметил аудиенцию у императора Японии, которого посетили спикеры парламентов G7, украинского парламента, а также президент Европейского парламента. По его словам, это очень символично и многое говорит о том, чего Украина и весь мир достигли с начала войны.

Зеленский 9 сентября обратился к украинцам: смотрите видео

Зеленский рассказал о заседании Ставки

Глава государства подчеркнул, что он провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Основным вопросом, который обсуждали на этой встрече, была устойчивость нашего государства.

Прежде всего, наша энергетическая устойчивость. То, что нужно сделать перед зимой, и то, что уже сделано. Подробные отчеты чиновников, руководителей энергетических компаний,

– подчеркнул он.

Кроме этого, на заседании также обсудили и военный компонент. В этом вопросе отчиталась украинская разведка.

"Четко отдаем себе отчет, что российское зло тоже готовится к зиме – нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и в местных властях должен сделать все возможное и невозможное, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что у всех должностных лиц и командующих есть четкие задачи по обеспечению регионов ПВО, подготовке энергетики, социальной системы. Кроме того, наше государство имеет соответствующие пакеты поддержки от партнеров.

Руководители областных администраций будут ежедневно отчитываться о подготовке, ежедневно вечером правительству, Офису. Министру внутренних дел поручено по максимуму подготовить сектор ГСЧС – не только то, что касается непосредственной работы службы по чрезвычайным ситуациям, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита,

– подчеркнул президент.

Он также поблагодарил партнеров за очередную договоренность, в частности, Украина получит больше немецких Gepard для защиты энергетической сети. Глава государства подчеркнул, что мобилизует все силы, чтобы увеличить поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов.

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Поздравление работников физкультуры, спорта и кино

Зеленский отметил, что уже много лет во вторую субботу сентября в нашей стране отмечают свой день одновременно два профессиональных сообщества. Это День физической культуры и спорта и День украинского кино.

Подобных совпадений в нашем календаре слишком много: День юриста и День художника. День строителя и день работников ветеринарной медицины. Имеются совпадения профессиональных дней и дней памяти. В частности, в следующем году, в мае, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа совпадает с Днем науки,

– подчеркнул президент.

Он также отметил, что существует много недопустимых смешений смыслов. В частности, некоторые профессиональные сообщества отмечают свой день еще по советским лекалам, в то же время чрезвычайно важные дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в нашем официальном календаре.

"Некоторые профессиональные сообщества, чья работа заслуживает и уважения, и внимания, пока не имеют своего профессионального дня – например, сообщество украинских историков. Собственно, я поручил правительству Украины соответствующим государственным институтам пересмотреть всю эту систему государственного внимания и обновить ее справедливо и логично ", – рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто приносит Украине спортивные победы, тренирует наших спортсменов, учит детей правильной спортивной крепости и добавляет опыт физической культуры в новую систему реабилитации и восстановления украинцев и украинок после ранений.

Также он выразил благодарность всем работникам и работницам нашей киноотрасли за "каждое единение эмоций, которое наши взрослые и дети сейчас чувствуют, смотря украинское кино, сериал, документалистику". По его мнению, нация, которая имеет собственное сильное и эмоциональное кино, будет иметь и свою уверенную судьбу в этом мире, мечты и собственное видение жизни.

Напоследок глава государства поблагодарил всех, кто дерется ради нашего государства и добывает Украине нужные результаты.