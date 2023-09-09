Він зазначив, що в нашій державі подібних збігів професійних свят доволі багато. Глава держави подякував професіоналам за роботу й за службу спорту та кіно України.

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Президент прокоментував зустріч з очільником МЗС Японії

Володимир Зеленський розповів, що цього дня він провів зустріч із міністром закордонних справ Японії та представниками японського бізнесу. Зокрема, політики обговорили стійкість нашої держави.

Про відновлення й розвиток. Енергетика, транспорт, розмінування, соціальна сфера, створення нових робочих місць в Україні – представив конкретні напрями, де можемо зробити більше разом. Дуже важливо – телекомунікації, захист інформації, захист нашої інфраструктури, "зелена" енергетика, машинобудування, аграрний сектор,

– сказав він.

Президент упевнений, що партнерство України та Японії стане глобальним прикладом, як треба захищати життя й створювати нові можливості для вільних народів.

"Дуже важливий безпековий результат сьогодні – домовилися розпочати підготовку двостороннього документа з Японією щодо безпекових гарантій. Уже працюємо зі Сполученими Штатами, з Великою Британією, з Канадою. Тепер – із Японією", – наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що цими ж днями відбувся візит спікера парламенту України Руслана Стефанчука в Японію, на саміт голів парламентів "Великої сімки". За його словами, є сильна декларація цього саміту.

Були важливі зустрічі. Чітка підтримка України й потужні сигнали про те, що вся українська територія має бути очищена від російських військ, і лише це відкриває дорогу до справедливого й надійного миру,

– висловився глава держави.

Окремо Зеленський відзначив аудієнцію в імператора Японії, якого відвідали спікери парламентів G7, українського парламенту, а також президентка Європейського парламенту. За його словами, це дуже символічно і багато говорить про те, чого Україна та весь світ досягли від початку війни про нашої держави.

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Зеленський розповів про засідання Ставки

Глава держави наголосив, що він провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Основне питання, яке обговорювали на цій зустрічі, була стійкість нашої держави.

Передусім наша енергетична стійкість. Те, що потрібно зробити перед зимою, і те, що вже зроблено. Детальні звіти урядовців, керівників енергетичних компаній,

– наголосив він.

Окрім цього на засіданні також обговорили й військовий компонент. Щодо цього питання відзвітувалася українська розвідка.

"Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими – нести страждання. І кожен зараз у державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти зимою та зберегти повну функціональність", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що усі посадові особи й командувачі мають чіткі завдання щодо забезпечення регіонів ППО, підготовки енергетики, соціальної системи. Крім цього, наша держава має відповідні пакети підтримки від партнерів.

Керівники обласних адміністрацій звітуватимуть щоденно про підготовку, кожен день увечері уряду, Офісу. Міністру внутрішніх справ доручено по максимуму підготувати сектор ДСНС – не лише те, що стосується безпосередньої роботи служби з надзвичайних ситуацій, а й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечений захист,

– наголосив президент.

Він також подякував партнерам за чергову домовленість, Зокрема, Україна отримає більше німецьких Gepard для захисту енергетичної мережі. Глава держави підкреслив, що мобілізує всі сили, щоб збільшити постачання різних систем ППО і сам фізичний захист об'єктів.

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Привітання працівників фізкультури, спорту і кіно

Зеленський зазначив, що вже багато років у другу суботу вересня в нашій країні відзначають свій день одночасно дві професійні спільноти. Це День фізичної культури і спорту та День українського кіно.

Подібних збігів у нашому календарі надто багато: День юриста і День художника. День будівельника і День працівників ветеринарної медицини. Є збіги професійних днів і днів пам'яті. Зокрема, наступного року, у травні, День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу збігається з Днем науки,

– підкреслив президент.

Він також відзначив, що є багато неприпустимих змішувань сенсів. Зокрема, деякі професійні спільноти відзначають свій день ще за радянськими лекалами, водночас надзвичайно важливі дні пам'яті та дні українських здобутків узагалі не відображені в нашому офіційному календарі.

"Деякі професійні спільноти, чия робота заслуговує і поваги, і уваги, поки що не мають свого професійного дня – наприклад, спільнота українських істориків. Власне, я доручив уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю цю систему державної уваги й оновити її справедливо й логічно", – розповів Зеленський.

Він також подякував всім, хто приносить Україні спортивні перемоги, тренує наших спортсменів, навчає дітей правильної спортивної міцності й додає досвід фізичної культури до нової системи реабілітації й відновлення українців і українок після поранень.

Також він висловив вдячність всім працівникам і працівницям нашої кіногалузі за "кожне єднання емоцій, яке наші дорослі й діти, зараз відчувають, дивлячись українське кіно, серіал, документалістику". На його думку, нація, яка має власне сильне й емоційне кіно, матиме і свою впевнену долю в цьому світі, мрії та власне бачення життя.

Наостанок глава держави подякував усім, хто б'ється заради нашої держави та хто здобуває Україні потрібні результати.