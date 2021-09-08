Есть сторонники "русского мира", – аналитик сказал, сколько чехов воюют на Востоке за оккупантов

Чешская прокуратура от начала боевых действий на Востоке Украины фиксирует участие своих граждан. Следователи годами искали доказательства, что чехи на Донбассе действительно не туристы и не технический персонал, а действительно воюют.

За это время удалось собрать достаточно доказательств. Об этом в эфире 24 канала рассказал старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Дэвид Стулик.

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По его словам, уже были случаи, когда суды в 2016 – 2017 годах осуждали чешских граждан. Но тогда не было достаточных доказательств террористической деятельности.

Для этого нужно время и сотрудничество между следственными органами Украины и Чехии,

– отметил эксперт.

Мотивация чехов, которые воюют за Россию

Как рассказал аналитик, чехи воюют на стороне России из-за 2 мотиваций:

кто-то просто любит стрелять или воевать, но из-за психических расстройств их не взяли в чешскую профессиональную армию;

есть люди, которые поехали по идеологическим причинам.

"Есть сторонники "русского мира". Есть люди, которые считают Украину – нацистским государством, которое унижает права русскоязычных", – сказал Стулик.

За оккупантов воюют до 30 человек

По разным подсчетам, на Востоке Украины воюет небольшая группа чехов – примерно от 20 до 30 человек. Известно, что некоторые из них погибли на Донбассе.

Почти нет желающих ехать на Восток Украины. Я думаю, что количество чехов, которые там воюют, будет уменьшаться,

– отметил аналитик.

Также он сообщил, что двое или трое человек находятся в составе ЧВК "Вагнера" ​​за рубежом. Они переехали в третьи страны, ведь знают, что им грозит наказание в Чехии.

Стулик сказал, сколько чехов воюют на Востоке за Россию: смотрите видео

Чехи воюют на Востоке за пророссийских боевиков