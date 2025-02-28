Две ядерные страны заговорили о миротворцах: кого может бояться Россия

В правительстве Великобритании заявили, что готовы разместить в Украине свои миротворческие группировки и предоставить нашему государству самолеты для поддержки. Однако это не единственная ядерная страна, которая рассматривает возможность отправить собственные войска в случае завершения российско-украинской войны, чтобы контролировать соблюдение возможных соглашений.

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ и бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Украина и дальше работает над тем, чтобы получать от партнеров истребители. Говорится о F-16, Mirage и, возможно, в ближайшее время самолеты Gripen от Швеции.

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Поддержка партнеров Украины

Анатолий Храпчинский отметил, что США уже посещали представители Франции и Великобритании – 2 ядерные страны, чтобы обсудить варианты завершения войны, которую начала Россия против Украины.

Они выступают за возможность расположения своего контингента на территории нашего государства. Мы говорим о миротворцах, которые смогут контролировать безопасность в определенных регионах,

– сказал он.

Бывший офицер Воздушных сил отметил, что говорится именно о ядерных странах, которых может бояться Россия.

Важно! Дональд Трамп избежал прямого ответа о поддержке британских миротворцев в случае атаки России в Украине, отметив, что Великобритания способна позаботиться о себе. В то же время он отметил, что США всегда будут на стороне Лондона, если помощь понадобится. Его заявление вызвало дискуссии, ведь Трамп не прояснил, готов ли Вашингтон к военному вмешательству в такой ситуации.

Инициатива британского и французского руководства по введения миротворческих войск на территорию Украины является положительным сдвигом для нашего государства.

"От этого Великобритания также получит выгоду, ведь сможет присоединиться и получить опыт ведения современной войны, которого нет ни у кого в мире", – добавил Анатолий Храпчинский.

Будут ли поддерживать США партнеров

Храпчинский также считает, что Дональд Трамп не прекратит поддерживать своих западных партнеров, в том числе и Украину, учитывая последние заявления администрации США.

Возможно, будет сокращение помощи, но предоставление разведывательной информации, которая не несет затрат больших ресурсов, продолжится. Именно поэтому Украина настаивала на передаче самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Швеция согласилась это сделать,

– отметил он.

Это поможет Украине получать разведывательные данные в режиме реального времени самостоятельно. Однако самое важное сейчас для нашего руководства – объединить Европу и создать с ними собственную европейскую армию, которая помогла бы защитить регион от России.