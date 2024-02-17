Быть подсудимым или убитым, – Зеленский назвал единственные варианты будущего для Путина
Источник:Офис Президента Украины
Владимир Зеленский 17 февраля начал свое выступление на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Президент уже прокомментировал, какое будущее он видит для российского диктатора Владимира Путина.
Известно, что на Мюнхенской конференции, являющейся ведущим форумом для обсуждения политики международной безопасности, присутствует около 50 мировых лидеров. Отметим, что правительства России и Ирана приглашены на встречу не были.
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Какое будущее прогнозируют Путину
По словам президента, можно иметь разное отношение к международным институтам, но ордер Международного уголовного суда на арест Путина за похищение и принудительную депортацию детей из Украины четко демонстрирует, где должна закончиться его карьера.
У него есть только две опции: быть подсудимым в Гааге или убитым одним из его сообщников, которые сейчас убивают для него,
– сказал Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как отметил украинский президент, Путин является головорезом, который получает власть только из-за коррупции и насилия.
О чем еще заявил Зеленский: основное
- Владимир Зеленский сказал, что нет никого, для кого бы война в Европе не представляла угрозы. Это ведь война Кремля против всех правил в целом. Он заявил, что Украина пошатнула мифы, которыми Россия пыталась исказить реальность, и в которые, к сожалению, верил мир.
- По его словам, украинцы на поле боя уже "доказали, что мы можем вынуждать Россию отступать" и этим разрушили "ключевой российский миф о том, что Украина не может победить в этой войне". Он добавил, что наши действия ограничиваются достаточностью и дальностью наших средств поражения. Но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает.
- Он также заявил, что содержание Украины в искусственном дефиците вооружений, в частности артиллерии и средств дальнего поражения, "позволяет Путину адаптироваться к нынешней интенсивности боевых действий". Президент пояснил, что у России есть только одно военное преимущество на поле боя – полное обесценивание человеческой жизни и постоянные "мясные штурмы".
- Украинский лидер заявил, что решение выйти из Авдеевки максимально логично, ведь предполагает сохранение украинцев, а именно это и является главной нашей задачей. В то же время он отметил необходимость оружия, ведь на этот раз его просто не хватило.