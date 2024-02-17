Быть подсудимым или убитым, – Зеленский назвал единственные варианты будущего для Путина

Владимир Зеленский 17 февраля начал свое выступление на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Президент уже прокомментировал, какое будущее он видит для российского диктатора Владимира Путина.

Известно, что на Мюнхенской конференции, являющейся ведущим форумом для обсуждения политики международной безопасности, присутствует около 50 мировых лидеров. Отметим, что правительства России и Ирана приглашены на встречу не были.

Смотрите также Это подрывает совместные результаты, – Зеленский вспомнил об Авдеевке, рассказывая о дефиците оружия

Какое будущее прогнозируют Путину

По словам президента, можно иметь разное отношение к международным институтам, но ордер Международного уголовного суда на арест Путина за похищение и принудительную депортацию детей из Украины четко демонстрирует, где должна закончиться его карьера.

У него есть только две опции: быть подсудимым в Гааге или убитым одним из его сообщников, которые сейчас убивают для него,

– сказал Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отметил украинский президент, Путин является головорезом, который получает власть только из-за коррупции и насилия.

О чем еще заявил Зеленский: основное