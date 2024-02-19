Есть угроза от "Шахедов": дроны летят в ряде регионов
Вечером 19 февраля россияне "традиционно" запустили "Шахеды" по Украине. 24 Канал расскажет, каким областям угрожают ударные дроны.
В этот день уже была масштабная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ. Ряд областей атаковали баллистикой, раздавались взрывы.
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Где уже объявили тревогу
Взрывы в Днепре. "Шахеды" уже долетели до Полтавщины. Ракета на Днепр. Активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Тревогу объявили в Черкасской области. Где летят "Шахеды": Воздушные силы детализировали, где сейчас летят дроны: Дроны угрожают таким областям: Новые группы ударных БпЛА в северной части Херсонской области и движутся в направлении Николаевской, курс западный. "Шахеды" угрожают Запорожской и Днепропетровской областям. Дроны полетели на Харьковщину. Первой областью, где ВС объявили об опасности из-за "Шахедов", стала Донецкая.
Взрывы в Днепре.
"Шахеды" уже долетели до Полтавщины.
Ракета на Днепр.
Активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.
Тревогу объявили в Черкасской области.
Где летят "Шахеды":
Воздушные силы детализировали, где сейчас летят дроны:
Дроны угрожают таким областям:
Новые группы ударных БпЛА в северной части Херсонской области и движутся в направлении Николаевской, курс западный.
"Шахеды" угрожают Запорожской и Днепропетровской областям.
Дроны полетели на Харьковщину.
Первой областью, где ВС объявили об опасности из-за "Шахедов", стала Донецкая.