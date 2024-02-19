Есть угроза от "Шахедов": дроны летят в ряде регионов

Вечером 19 февраля россияне "традиционно" запустили "Шахеды" по Украине. 24 Канал расскажет, каким областям угрожают ударные дроны.

В этот день уже была масштабная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ. Ряд областей атаковали баллистикой, раздавались взрывы.

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Где уже объявили тревогу