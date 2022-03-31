Есть угроза вражеских обстрелов: во многих областях Украины объявили воздушную тревогу
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города. Приблизительно в 22:00 31 марта во многих областях объявили воздушную тревогу.
В результате вражеских обстрелов гибнут мирные жители, в том числе маленькие дети. Поэтому игнорировать сообщения о воздушной тревоге категорически нельзя.
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В 21 области Украины раздаются сирены
Из-за угрозы вражеского обстрела в 13 областях Украины раздаются сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
- Киев и Киевская область;
- Одесская область;
- Винницкая область;
- Николаевская область;
- Днепропетровская область;
- Харьковская область;
- Полтавская область;
- Черкасская область;
- Запорожье и область;
- Житомирская область;
- Кировоградская область;
- Сумская область;
- Донецкая область.
- Львовская область;
- Ивано-Франковская область;
- Хмельницкая область;
- Ровенская область;
- Закарпатская область;
- Волынская область;
- Черновицкая область;
- Тернопольская область.
Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно пройти к ближайшему укрытию. Перед этим необходимо выключить свет, газ и погасить огонь в помещениях. Кроме этого, о воздушной тревоге следует сообщить своим соседям. Также нужно помочь больным и пожилым людям.
До укрытия необходимо добраться как можно скорее. С собой советуют взять мобильный телефон. Обратите внимание, что покинуть укрытие можно только после уведомления об отмене воздушной тревоги.Обратите внимание! Актуальную информацию о воздушных тревогах в областях Украины можно просмотреть по ссылке.
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