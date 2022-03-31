Есть угроза вражеских обстрелов: во многих областях Украины объявили воздушную тревогу

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города. Приблизительно в 22:00 31 марта во многих областях объявили воздушную тревогу.

В результате вражеских обстрелов гибнут мирные жители, в том числе маленькие дети. Поэтому игнорировать сообщения о воздушной тревоге категорически нельзя.

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В 21 области Украины раздаются сирены

Из-за угрозы вражеского обстрела в 13 областях Украины раздаются сирены. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Киев и Киевская область;

Одесская область;

Винницкая область;

Николаевская область;

Днепропетровская область;

Харьковская область;

Полтавская область;

Черкасская область;

Запорожье и область;

Житомирская область;

Кировоградская область;

Сумская область;

Донецкая область.

Львовская область;

Ивано-Франковская область;

Хмельницкая область;

Ровенская область;

Закарпатская область;

Волынская область;

Черновицкая область;

Тернопольская область.

Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно пройти к ближайшему укрытию. Перед этим необходимо выключить свет, газ и погасить огонь в помещениях. Кроме этого, о воздушной тревоге следует сообщить своим соседям. Также нужно помочь больным и пожилым людям.

До укрытия необходимо добраться как можно скорее. С собой советуют взять мобильный телефон. Обратите внимание, что покинуть укрытие можно только после уведомления об отмене воздушной тревоги.

Актуальную информацию о воздушных тревогах в областях Украины можно просмотреть по ссылке.

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