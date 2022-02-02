Есть версия, что это компромат Авакова, – политолог о "сливе" видео с Трухиным
В сети появилось видео с места ДТП, фигурантом которого стал Александр Трухин. Это мог быть "слив" против "слуг народа".
К "сливу" может быть причастен бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Владимир Фесенко.
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Какая версия "слива" популярна
По его словам, сейчас это видео стало элементом политических интриг. В любом случае, это урок на будущее.
Популярная версия, что это подвох Авакова, работают его компроматы и связи в МВД. Я этого не исключаю,
– подчеркнул Фесенко.
Он отметил, что факт видео действительно всех поразил. Политолог предположил, что после того как отреагировал президент, началась цепная реакция.
Без политического руководства не обошлось, – Фесенко
"Эту цепь нужно распутать и выявить конкретную ответственность каждого должностного лица. Без политического руководства точно не обошлось", – отметил Фесенко.
Он считает, что по сравнению со многими другими ситуациями, быстрое развитие событий мог вызвать лишь один фактор – личная позиция президента.
Кто прятал это видео, почему, где и как – это нужно расследовать. По всей вероятности, что связи у Трухина есть. Может быть, по линии Государственного бюро расследований.
Фесенко о "сливе" видео с Трухиным: смотрите видео
О каком видео идет речь
- СМИ обнародовали видео с места ДТП, которое произошло в августе на Бориспольской трассе, фигурантом которого был Трухин.
- Журналисты "Украинской правды" получили запись из нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который одним из первых прибыл на место аварии.
- На нем Трухин обращался к правоохранителю с предложением, что уйдет в лес, а затем пообещал поговорить с Денисом Монастырским.
- Кроме этого, Трухин сказал, что не был за рулем попавшего в ДТП автомобиля. Хотя уже тогда был свидетель, который указал, что именно нардеп выходил из водительской дверцы.
- Также нардеп пытался договориться с полицейскими. Он предлагал им деньги из сумки в багажнике, чтобы "замять" дело.