Есть вмешательство в личную жизнь, – Денисова раскритиковала законопроект об олигархах
Источник:24 канал
Законопроект о статусе олигарха в Украине готовят ко второму чтению. Однако уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что документ в нынешнем виде нарушает ряд законов о правах человека.
Об этом она сказала в эфире 24 канала. Существуют 3 основные факты, которые ее волнуют.
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• Встреча с олигархами
В законопроекте говорится о том, что служащие обязаны подавать декларацию о встрече с олигархами. Им нужно указывать срок, время, день и содержание встречи.
"Если, например, нардеп является женой или мужем олигарха? Нужно будет писать декларацию каждый раз, когда он или она идет домой", – сказала Денисова.
Я считаю, что здесь вмешательство в личную семейную жизнь. Это статья 32 Конституции Украины, она нарушается,
– добавила она.
Если не сообщать, грозит политическая ответственность. Однако не указано, какие признаки этой ответственности и кто будет привлечен.
"Непонятно, кто будет проверять все эти факты, фиксировать их и доказывать, кто из служащих контактировал с олигархами", – отметила уполномоченная по правам человека.
• Имущественное положение
Согласно законопроекту, олигархом считают человека, учитывая его имущественное положение. В частности, основные показатели для этого следующие:
- участвует в политической жизни страны;
- обладает уставным капиталом естественной монополии или СМИ или контролирует их,
- обладает денежными активами в определенных объемах.
"Я увидела, что этот срок нарушает статью 24 Конституции Украины и статью 14 Конвенции ООН о защите прав человека", – отметила Денисова.
Ими установлено, что не может быть никаких ограничений в правах по любым признакам, включая по имущественному положению,
– отметила уполномоченная по правам человека.
• Причастность к СМИ
Денисова считает, что здесь также есть нарушения.
"Когда говорят о том, что олигархами могут быть люди, которые имеют какую-то причастность к СМИ – можно говорить о нарушении статьи 15 Конституции, которая гарантирует свободу слова и СМИ", – рассказала она.
Последнее слово – за КСУ
К законопроекту внесли более тысячи поправок. Возможно, они спасут документ.
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"Мы будем делать оценку после того, как законопроект станет законом. Если там все же будут нормы, не соответствующие Конституции – уполномоченный имеет право о представлении в Конституционный Суд", – сказала Денисова.
В таком случае уже суд будет определять, соответствуют ли нормы принятого закона основному закону Украины. Окончательное решение будет за ним.
Денисова раскритиковала законопроект об олигархах: смотрите видео
Законопроект об олигархах: что известно
- Законопроект в июне внес Президент Украины Владимир Зеленский. Его уже поддержали в первом чтении.
- Согласно документу, в Украине планируют создать реестр олигархов.
- Кого вносить в соответствующий реестр будет решать Совет нацбезопасности и обороны.