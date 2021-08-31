Есть закон, и он будет работать, – Разумков хочет услышать реакцию Трухина на скандал с ДТП

Дмитрий Разумков надеется, что вскоре нардеп Александр Трухин все-таки расскажет о своей роли в скандальном ДТП на Киевщине. Если подтвердятся некоторые факты относительно аварии, то, спикер считает, реакция должна быть жесткой.

Об этом председатель Верховной Рады сообщил во время брифинга. Он подчеркнул, все люди могут попасть в ДТП, однако в этом случае – другая ситуация.

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Разумков надеется на беспристрастное расследование

Вопрос в другом: если будут подтверждаться все остальные факты, которые связаны с этим происшествием, реакция должна быть жесткой. Здесь есть закон, и он будет работать. Надеюсь, что расследование будет максимально беспристрастным, и я думаю, что здесь не стоит держать паузу,

– заметил Разумков.

Спикер считает, что Трухин должен сам выйти и рассказать, что произошло. Лишь это поможет избежать домыслов. Сам Разумков обещал приложить усилия, чтобы не было давления на правоохранителей во время расследования дела.

В США Трухина парламент не делегировал

Разумков прокомментировал и ситуацию, что некоторые СМИ удаляли информацию о ДТП с Трухиным. Он призвал журналистов дать показания относительно этого правоохранительных органов.

Председатель Верховной Рады также упомянул и о якобы участии Трухина в визите президента Украины в США. Разумков подчеркнул, что парламент нардепов в командировку не делегировал.

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