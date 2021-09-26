Есть жертвы и около 50 пострадавших: в США с рельсов сошел пассажирский поезд

26 сентября 2021 , 08:41
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Источник:

New York Times

В США в штате Монтана с рельсов сошел пассажирский поезд. Жертвами стали 3 человека. Кроме того, известно о примерно 50 пострадавших.

Трагедия произошла в районе города Джоплин. В поезде находились примерно 150 пассажиров и 13 членов экипажа.

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Шериф округа Либерти подтвердил, что в настоящее время известно о по меньшей мере 3 погибших.

Для расследования инцидента на место трагедии прибудет группа экспертов. Соответствующее решение уже принял Национальный совет по безопасности и транспорте США.

Генпрокурор Монтаны рассказал, что продолжается спасательная операция. К ней привлекли местных правоохранителей.

Мы молимся за безопасность всех пассажиров и членов экипажа, которые находились в поезде,
– говорится в сообщении.

Уцелевших пассажиров разместили в Честере. Для них выделили помещение местной школы.

Поезд сошел с рельсов в Монтане: смотрите видео

На Запорожье сошли с рельсов грузовые вагоны

  • Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что 29 августа с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда.
  • Инцидент произошел вблизи станции Запорожье-2.
  • Из-за этого пришлось внести изменения в графики сразу 5 поездов.
  • В частности, по измененному маршруту курсировал поезд Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1.
Автор: Мар'яна Бекало