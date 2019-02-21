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      Есть предел преданности Путину, – эксперт об отказе одиозных иностранных политиков ехать в Крым

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      Ле Пен и Асад не поедут в оккупированный Крым
      Ле Пен и Асад не поедут в оккупированный Крым / Фото из открытых источников

      Марин Ле Пен и Башар Асад не хотят ехать в оккупированный Крым на так называемую конференцию, поскольку это принесет им больше убытков, чем дивидендов.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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      Политолог отмечает: представители Асада и Ле Пен были в Крыму неоднократно. Поэтому отказ приехать в Крым не означает, что связи с Путиным станут слабее.

      Отказ Марин Ле Пен и Асада ехать в Крым свидетельствует о том, что есть определенная граница демонстрации ими верности и преданности Путину. Визит Ле Пен и Асада – преувеличенные ожидания со стороны Москвы,
      – считает Виталий Кулик.

      Как отмечает эксперт, для Ле Пен и ее политической силы крымская тема сейчас не актуальна. Ей важно расширить электоральную часть во Франции, показать, что ее политической силой не манипулируют из Москвы. Ле Пен не нужны упреки о зависимости от Кремля.

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      Что касается Асада, то, по словам Кулика он начал интернационализированные переговоры по урегулированию конфликта в Сирии, в которых участвуют и европейцы. Поэтому участвовать в конференции, от которой больше убытков в диалоге с переговорщиками, нет смысла.

      При этом специалист отмечает: Путину важно сохранить в Европе пропагандистское направление, каналы для диалога. Поэтому Россия и дальше продолжит поддерживать и правые, и левые силы Европы. В частности, на конференции в Крыму будут представители других европейских стран. Но эти парламентарии и политические силы не имеют массового влияния в своих странах. К тому же, в некоторых европейских странах прекращено вещание российских телеканалов. Russia Today заблокирована в Facebook. Против российских журналистов возбуждены уголовные производства, а некоторым отказано в аккредитации.

      Что россияне проводят в оккупированном Крыму?
      После аннексии Крыма Россия проводит там так называемый "Ялтинский экономический форум". Недавно в РФ заявили, что на форум, который в конце апреля планирует провести подконтрольная России власть Крыма, приедет президент Сирии Башар Асад и французский политик, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Организаторы планируют, что на форум в Ялте прибудет более трех тысяч участников более чем из 100 стран мира. Ожидаются представители около 30 африканских стран. Однако Ле Пен и Асад заявили, что не будут принимать участия в "форуме". Марин Ле Пен – лидер французского праворадикального "Национального объединения", которая имеет очень тесные отношения с Путиным. Башар Асад – сирийский диктатор, которого поддерживает Путин.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Владимир Путин Башар Асад Марин Ле Пен
      Источник: 24 канал
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