Є межа відданості Путіну, – експерт про відмову одіозних іноземних політиків їхати до Криму

Марін Ле Пен і Башар Асад не хочуть їхати до окупованого Криму на так звану конференцію, оскільки це принесе їм більше збитків, ніж дивідендів.

Таку думку 24 каналу висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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Політолог зауважує: представники Асада і Ле Пен були в Криму неодноразово. Тому відмова приїхати в Крим не означає, що зв’язки з Путіним стануть слабшими.

Відмова Марін Ле Пен і Асада їхати до Криму свідчить про те, що є певна межа демонстрації ними вірності і відданості Путіну. Візит Ле Пен і Асада – перебільшені очікування з боку Москви,

– вважає Віталій Кулик.

Як зазначає експерт, для Ле Пен і її політичної сили кримська тема зараз не є актуальною. Їй важливо розширити електоральну участь у Франції, показати, що її політичною силою не маніпулюють з Москви. Ле Пен не потрібні закиди про залежність від Кремля.

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Що стосується Асада, то за словами Кулика він розпочав інтернаціоналізовані переговори з врегулювання конфлікту в Сирії, в яких беруть участь і європейці. Тому брати участь у конференції, від якої більше збитків у діалозі з переговірниками, немає сенсу.

При цьому фахівець відзначає: Путіну важливо зберегти в Європі пропагандистський напрям, канали для діалогу. Тому Росія і далі продовжить підтримувати і праві, і ліві сили Європи. Зокрема, на конференції в Криму будуть представники інших європейських країн. Але ці парламентарі і політичні сили не мають масового впливу у своїх країнах. До того ж, у деяких європейських країнах припинено мовлення російських телеканалів. Russia Today заблокована у Facebook. Проти російських журналістів порушені кримінальні провадження, а деяким відмовлено в акредитації.

Що росіяни проводять в окупованому Криму? Після анексії Криму Росія проводить там так званий "Ялтинський економічний форум". Нещодавно в РФ заявили, що на форум, який в кінці квітня планує провести підконтрольна Росії влада Криму, приїде президент Сирії Башар Асад і французький політик, лідер партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен. Організатори планують, що на форум в Ялті прибуде понад три тисячі учасників більш ніж з 100 країн світу. Очікуються представники близько 30 африканських країн. Однак Ле Пен і Асад заявили, що не братимуть участі у "форумі".



Марін Ле Пен – лідер французького праворадикального "Національного об’єднання", яка має дуже тісні стосунки з Путіним. Башар Асад – сирійський диктатор, якого підтримує Путін.