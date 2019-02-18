Захоплювали українські кораблі: у поліції показали фото злочинців із "самооборони Криму"

Правоохоронці встановили особи керівника та членів незаконного збройного формування "Рубеж", які у березні 2014 року брали участь у захопленні українських кораблів. Наразі їх розшукують.

Незаконний "Рубеж" входив до складу "самооборони Криму", повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції по Автономній Республіці Крим та міста Севастополь.

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Формування діяло на території тепер окупованого Севастополя. Правоохоронці зазначають, що вставили особу керівника – йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.



Формування "Рубеж" входило до "самооборони Криму"



Також визначили 9 учасників збройного формування. Вони протягом березня 2014 року брали активну участь в озброєному захопленні протичовнового корвета ВМС України "Хмельницький", розвідувального катера "Славутич", військових частин ЗСУ, а також розгортанні та діяльності блокпостів. Їм загрожуєдо восьми років позбавлення волі.



​Злочинці захоплювали українські кораблі

Зазначимо. у вересні 2018 співробітники прокуратури та поліції встановили особи 900 учасників так званої "самооборони Криму", які брали активну участь у незаконній анексії півострова в березні 2014 року.