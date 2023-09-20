Бывшему одесскому военкому Евгению Борисову продлили меру пресечения
20 сентября 2023, 20:45Читати новину українською
Источник:Общественное
Суд продолжил меру пресечения одиозному одесскому военскому Евгению Борисову. Он пробудет под стражей по меньшей мере до 22 октября.
Эдуард Плешко – начальник отдела информационной политики и коммуникаций Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона – рассказал, что меру пресечения продлили еще 19 сентября. Кроме того, увеличили срок досудебного расследования.
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Плешко подчеркнул, что Борисов не вносил залог. Пока ему объявили подозрение в совершении трех преступлений.
Скандал с военкомом Борисовым – что известно
- Одиозный военком Борисов за время полномасштабной войны сказочно разбогател. В частности, в 2022 году его мама стала владелицей элитной виллы в Испании. Между тем, в этом году женщина уже успела приобрести Mercedes-Benz EQV. Его стоимость оценивается почти в 3 миллиона евро.
- Борисов пытался сбежать от следствия. В то же время, его задержали. Печерский районный суд Киева 25 июля избрал скандальному военному меру пресечения. Его отправили под стражу. Как возможную сумму залога определили сумму в размере 150 миллионов гривен.
- После скандала с Борисовым началась масштабная проверка украинских военкомов. Ее инициировал президент Владимир Зеленский.