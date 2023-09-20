Бывшему одесскому военкому Евгению Борисову продлили меру пресечения

Суд продолжил меру пресечения одиозному одесскому военскому Евгению Борисову. Он пробудет под стражей по меньшей мере до 22 октября.

Эдуард Плешко – начальник отдела информационной политики и коммуникаций Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона – рассказал, что меру пресечения продлили еще 19 сентября. Кроме того, увеличили срок досудебного расследования.

Обратите внимание Более 100 обысков и 11 областей: разоблачена схема уклонения от призыва

Плешко подчеркнул, что Борисов не вносил залог. Пока ему объявили подозрение в совершении трех преступлений.

Скандал с военкомом Борисовым – что известно