Скандальный экс-начальник Одесского ТЦК снова предстанет перед судом

Бывшего одесского военкома Евгения Борисова будут судить за незаконное обогащение на более 142 миллионов гривен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Добавим, что накануне Борисову ему было сообщено о новом подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах. Это произошло во время выхода экс-военкома из СИЗО.

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Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по факту незаконного обогащения.

В ходе следствия работникам ГБР удалось установить, что полковник, находясь в должности главы Одесского ОТЦК и СП, с февраля 2022 года по апрель 2023 года, Борисов приобрел активов на более 142 миллионов гривен.

Борисов уже мог выйти из СИЗО

Евгений Борисов сидел в изоляторе с июля 2023 года по подозрению в незаконном обогащении на более 188 миллионов гривен. Однако 28 мая за экс-начальника Одесского областного ТЦК внесли залог 12 миллионов гривен. Но уже на выходе из СИЗО его повторно задержало Государственное бюро расследований.

Работники ГБР получили информацию, что Евгений Борисов намеревался скрываться от следствия, в частности выехать за границу после выхода из следственного изолятора. Тогда ему и сообщили о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 миллионов гривен.

Дело экс-военкома: контекст