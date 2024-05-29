Додамо, що напередодні Борисову йому було повідомлено про нову підозру в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Це сталося під час виходу ексвійськкома з СІЗО.
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Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова за фактом незаконного збагачення.
У ході слідства працівникам ДБР вдалося встановити, що полковник, перебуваючи на посаді очільника Одеського ОТЦК та СП, з лютого 2022 року по квітень 2023 року, Борисов набув активів на понад 142 мільйони гривень.
Борисов вже міг вийти з СІЗО
Євген Борисов сидів в ізоляторі з липня 2023 року за підозрою в незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів гривень. Однак 28 травня за ексначальника Одеського обласного ТЦК внесли заставу 12 мільйонів гривень. Але вже на виході із СІЗО його повторно затримало Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР отримали інформацію, що Євген Борисов мав намір переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон після виходу зі слідчого ізолятора. Тоді йому і повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйони гривень.
Справа ексвійськкома: контекст
- Торік журналісти УП провели розслідування, у якому з'ясували родина начальника (на той момент) Одеського військкомату Євгена Борисова придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. І це за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Журналісти навіть взяли коментар у самого Борисова, який спочатку заявив, що "не в курсі" про майно родини в Іспанії, а потім – що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він не "влазить" у ці справи.
- Виправдання, звісно, були непереконливими, тож вже 22 липня 2023 року одеському ексвійськкому повідомили про підозру за трьома статтями — незаконне збагачення, самовільне залишення місця служби та ухиляння від служби. Ці санкції передбачають до 10 років ув’язнення в разі обвинувального вироку.
- Вже 24 липня 2023 року ДБР вперше затримало колишнього військкома. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 мільйонів гривень.