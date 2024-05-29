Додамо, що напередодні Борисову йому було повідомлено про нову підозру в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Це сталося під час виходу ексвійськкома з СІЗО.

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Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова за фактом незаконного збагачення.

У ході слідства працівникам ДБР вдалося встановити, що полковник, перебуваючи на посаді очільника Одеського ОТЦК та СП, з лютого 2022 року по квітень 2023 року, Борисов набув активів на понад 142 мільйони гривень.

Борисов вже міг вийти з СІЗО

Євген Борисов сидів в ізоляторі з липня 2023 року за підозрою в незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів гривень. Однак 28 травня за ексначальника Одеського обласного ТЦК внесли заставу 12 мільйонів гривень. Але вже на виході із СІЗО його повторно затримало Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР отримали інформацію, що Євген Борисов мав намір переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон після виходу зі слідчого ізолятора. Тоді йому і повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйони гривень.

Справа ексвійськкома: контекст