Считали пропавшим без вести: во Львове простились с журналистом Евгением Гулевичем

Во Львове похоронили еще одного украинского защитника. 10 апреля простились с военным Евгением Гулевичем.

Военнослужащему было 47 лет. Защитника похоронили на Лычаковском кладбище. Церемония прощания прошла на площади Рынок.

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Что известно о погибшем воине

Евгений Гулевич погиб на фронте еще 31 декабря вблизи Бахмута. Но до 28 марта его считали пропавшим без вести.



Евгений Гулевич погиб на фронте еще 31 декабря / фото Суспильне

Евгений Гулевич был журналистом, общественным деятелем, основателем и соавтором ряда важных культурных и издательских проектов.

Евгений в первые дни войны принял защиту Украины и боролся в составе 46-й отдельной бригады Десантно-штурмовых войск.

Образование мужчина получал на факультете журналистики ЛНУ имени Ивана Франко. В 2005 году окончил магистерскую программу по культурологии в этом же университете.

Евгений Гулевич работал в изданиях "Экспресс" и "Пост-Поступ". Позже был научным сотрудником, а позже возглавил Центр гуманитарных исследований ЛНУ имени Ивана Франко.

Также он занимался художественным и научным переводом, редактированием, культурологией, общественными художественно-исследовательскими практиками и инициативами.

У Евгения Гулевича остался брат.

Прощание с Евгением Гулевичем / фото Андрея Садового

Болезненные потери украинцев

Недавно погиб командир роты огневой поддержки 49 ОМБр Артур Асадов. До войны юноша работал в Ukrainian Film Division.

А в боях за Бахмут погиб 26-летний Андрей Воробкало. Он вернулся в Украину из Греции, чтобы защищать родную землю.

Также на Востоке Украины в боях с российскими оккупантами погиб врач из Хоростова Ярослав Жебелюк. Украинскому воину был всего 31 год.

Раньше на фронте погибла защитница Екатерина Ющенко. Несколько лет назад она вышла замуж во львовском госпитале за своего любимого – разведчика, который получил тяжелое ранение на фронте.

выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.