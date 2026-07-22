Зеленский поставил перед Хмарой задачу: чем будет заниматься исполняющий обязаности министра обороны
Президент Украины провел беседу с рядом военных. Зеленский встретился с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и другими представителями высшего военного руководства.
Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Что известно о новой должности Хмары?
Президент поблагодарил Силы обороны Украины за успешное выполнение плана дальнобойных ударов по России. Он отметил ритмичность, с которой осуществлялись украинские удары.
Верховный главнокомандующий также рассказал о задачах, которые будут стоять перед исполняющим обязанности министра обороны Украины.
Евгений Хмара занимается решением вопросов, касающихся снабжения для дипломатических и военных ударов, которые обсуждались в последние дни с боевыми командирами и производителями оружия,
– заявил Зеленский.
Они вместе с Хмарой определили шаги, решения и назначения должностных лиц, которые должны ускорить реализацию ключевых инициатив в сфере защиты воздушного пространства. Среди них:
- антибаллистическая программа "Фрейя";
- работа с США по вопросу лицензий на производство Patriot;
- сотрудничество с европейскими партнерами по определенным совместным программам.
Президент рассказал, что они с министром обороны проанализировали текущую ситуацию и выполнение оборонных задач на наиболее интенсивных направлениях боевых действий: Александровском направлении, в Донецкой области и других. Он поблагодарил все украинские подразделения за проведение соответствующих операций.
Что известно об изменениях в руководстве?
Во время встречи президент рассказал, что он вместе с новым Главнокомандующим Михаилом Драпатым и новым министром обороны Евгением Хмарой определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить делу защиты Украины. Однако никаких уточнений глава государства не дал.
Также известно, что после масштабных протестов и общественного резонанса Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову различные должности, но не в Министерстве обороны. Среди них был пост вице-премьера по технологическому развитию, однако тот отказался.