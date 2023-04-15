Где-то здесь я посыпался, – Янович о первой реакции на расследование о Спартаке и встрече с ним
Актер Евгений Янович, основатель шоу "Подкаст Терапия", которое он вел вместе со Спартаком Субботой, рассказал о своей первой реакции на громкое расследование Ильи Полуденного. И о том, как Суббота объяснил ему обнародованную информацию.
Женя Янович записал эмоциональное видео, в котором рассказал о своем знакомстве со Спартаком, их дружбе и причинах, почему он решил остановить шоу "Подкаст Терапия". Об этом пишет 24 Канал.
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Сначала Янович вступился за Спартака, не читая расследование
По словам Жени Яновича, Суббота периодически предупреждал его о том, что против него "готовят вброс", поэтому он и не воспринимал всерьез какую-либо критику, которая была в сторону его друга и коллеги. Более того, он каждый раз возмущался, ведь это такой большой человек, который якобы был в АТО и в терробороне (такое Яновичу рассказывал Спартак).
Поэтому, когда вышло расследование Полуденного, Янович сразу принял ее как вброс. Это была его "первая и сознательная реакция", к которой его готовил Спартак Суббота.
После публикации расследования они договорились встретиться в 17.00. Янович отметил, что еще перед встречей Спартак сразу извинился перед ним и сказал, что в этой ситуации ему жаль только Евгения и свою маму.
Однако время шло, Евгению Яновичу поступало сотни сообщений и вопросов. Поэтому статью пришлось читать.
Была уверенность, что там не появится никаких шокирующих для меня деталей. Оказалось, ошибался. Однако еще в тот момент я искренне понимал, что встреча со Спартаком расставит все на свое место. И это еще даже не была стадия отрицания, это было искренное доверие к другу,
– сказал он.
Как прошла встреча со Спартаком Субботой
Янович и Суббота встретились в указанное время. Последний сразу заявил другу, что будет судиться. Однако Евгений хотел услышать ответы на беспокоившие его вопросы раньше суда.
Я хотел услышать ответы для себя раньше суда. Даже не на какие-то глобальные вопросы об образовании и пахнувшие криминалом дипломы. А о работе в ООО "СБУ" – общество с ограниченной ответственностью "Союз безопасности Украины". Ответа я не получил, точнее было что-то типа "эта информация тайна". Или государственная тайна, или Спартака лично, я так и не понял,
– сказал он.
Также Евгений Янович не понимает, почему Спартак Суббота даже не постарался ничего объяснить своему другу, с которым работал над одним проектом и почему нельзя было показать свой диплом.
Дополнительно Янович испугался того факта, что был убежден в том, что видел свидетельство о рождении Спартака. Однако последний говорит, что все его документы сгорели у мамы в Ирпене. Что уже как-то не сходится.
Почему нельзя было банально изложить данные диплома, или хотя бы показать мне другую. Или фото свидетельства о рождении, что докажет подлинность имени Спартак, которое когда-то он мне показывал. Вернее, я был уверен, что показывал. А сейчас нет. Потому что, по словам Спартака, все документы сгорели у мамы в Ирпене. И вот где-то здесь я посыпался,
– сказал он.
По словам актера, его догнало странное чувство, которое нельзя описать. Тогда он начал вспоминать кучу приватных разговоров со Спартаком и что он о нем знает.
Что я знаю о нем? Ну будто знаю все. Кто мне все это рассказал? Спартак. Но я не могу никак проверить правдивость, кроме как получить подтверждение от самого Спартака, но друг решил, что это не мое дело, а суд,
– добавил Янович.
К слову, Спартак Суббота опубликовал свое свидетельство о рождении, утверждая, что это его подлинное имя. Интересно, что там сказано, что он родился в 1992 году в России, в Хабаровске. Некоторые пользователи соцсетей считают, что документ может быть ложным. Они обращают внимание на неровность узора и перенесенные с места на место и заполненные буквы.